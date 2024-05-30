Куриные котлеты в томатном соусе: рецепт вкуснейшей добавки к любому гарниру

Такие котлеты понравятся всем, кто их попробует, поскольку они очень сочные и вкусные.

Сочные и ароматные куриные котлетки в томатном соусе – лучший вариант блюда к гарниру на обед или ужин. Приготовьте их по рецепту из блога «Кулинарная книга» и порадуйте родных и близких вкуснятиной. Такие котлеты подойдут к макаронам, гречке, рису, булгуру, а томатный соус можно использовать в качестве подливы.

Куриные котлеты в томатном соусе

Ингредиенты:

куриный фарш – 600 гр;

яйцо – 1 шт;

лук крупный – 1/2 шт;

мука – 2 ст. л;

специи;

зелень;

растительное масло.

Для соуса:

лук крупный – 1/2 шт;

чеснок – 1 зубчик;

морковь – 1 шт;

цукини – 1 шт;

томаты в собственном соке – 1 б.

вода – 50-70 мл;

специи;

твердый сыр – 50 г.

Способ приготовления:

В фарш добавить яйцо, мелко нарезанный лук, зелень, специи и муку, перемешать до однородности. Сформировать котлеты и обжарить на масле с двух сторон до золотистости, переложить на бумажное полотенце.

Для соуса на той же сковороде обжарить порезанный кубиками лук и чеснок до прозрачности. Добавить морковь и цукини, жарить до мягкости овощей примерно 5-7 минут. Добавить томаты с соком и водой.

Заправить специями и довести до кипения, прогреть 2-3 минуты. Соус должен загустеть.

В форму для запекания переложить половину соуса, выложить котлеты и залить оставшимся соусом.

Посыпать все тертым сыром и запекать в духовке при 180 градусах 15-20 минут до готовности.

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