Рецепт: Пирожное «Чайное» — Десерт на скорую руку без выпечки, десерт из советского детства, из печенья с добавлением суфле.

Ингредиенты:

печенье юбилейное — 3 пачки;

масло сливочное — 180 г;

суфле — 1 упаковка

Способ приготовления: Все помнят сладкую «колбаску» из печенья из нашего советского детства. Мы часто вместе с детьми делаем такой десерт, добавляем в него то цукаты, то орешки. Сегодня решили поэкспериментировать с мини-суфле или маршмеллоу.

Печенье (мы берём для этого десерта юбилейное с корицей, получается очень ароматно) нужно разломать руками, потом истолочь в крошку (я делаю это дном стакана). Можно измельчить в блендере, но получится слишком однородно, а мне нравится, чтобы как раз оставались такие хрустящие кусочки печенья.

Добавляем пачку размягченного сливочного масла.

И перемешиваем все до получения массы, которая будет хорошо лепиться.

Затем добавляем мини-суфле, можно и крупное порезать на части, но с миниатюрным удобнее, меньше возни, это же простой десерт на скорую руку.

Перемешиваем тщательно, чтобы суфле максимально равномерно распределилось. Выкладываем массу на плёнку и с её помощью формируем колбаску. Затем аккуратно перекладываем на чистую плёнку, плотно заворачиваем и убираем в холодильник на несколько часов. Если нужно быстро, то можно в морозилку на 20-25 минут.

Затем освобождаем от плёнки и нарезаем на порционные ломтики. Вот так выглядит наш десерт в разрезе. Он очень простой, с его приготовлением справится даже ребёнок.

Время приготовления: 15 мин.