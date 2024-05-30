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Берут 1 яйцо и апельсин. Супер вкусный десерт за 30 минут: исчезает в одно мгновение

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Берут 1 яйцо и апельсин. Супер вкусный десерт за 30 минут: исчезает в одно мгновение

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Апельсиновое печенье имеет богатую историю, которая начинается в Европе. Точное происхождение этого десерта неизвестно, но предполагается, что оно связано с использованием апельсинов в кулинарии ещё со времён Средневековья.

В разных странах существуют свои версии этого печенья. Например, в Англии апельсиновое печенье часто готовят с добавлением имбиря и корицы, а в Германии его делают более рассыпчатым и нежным. В России апельсиновое печенье также пользуется популярностью и имеет множество вариаций рецептов.

Популярность печенья обусловлена не только вкусом, но и простотой приготовления, доступностью ингредиентов и возможностью экспериментировать с различными добавками и специями.

Ингредиенты:

  • яйцо — шт.;
  • сахар — 70 г;
  • соль — щепотка;
  • тертая цедра апельсина;
  • растительное масло — 60 мл;
  • апельсиновый сок — 90 мл;
  • мука — 140 г;
  • разрыхлитель — 8 г;
  • абрикосовое варенье;
  • кокосовая стружка.

Приготовление апельсинового печенья:

Разбиваем в миску яйца, высыпаем соль, сахар и апельсиновую цедру, смешиваем. Вливаем в смесь растительное масло и апельсиновый сок, снова перемешиваем.

Высыпаем в смесь яиц и апельсинового сока муку, разрыхлитель, замешиваем тесто. Выливаем густое тесто в формочки для выпечки.

Берут 1 яйцо и апельсин. Супер вкусный десерт за 30 минут: исчезает в одно мгновение

Фото: www.youtube.com

Выпекаем печенье при 180 градусах 20 минут.

Берут 1 яйцо и апельсин. Супер вкусный десерт за 30 минут: исчезает в одно мгновение

Фото: www.youtube.com

Смазываем каждое печенье абрикосовым вареньем и посыпаем кокосовой стружкой.

Берут 1 яйцо и апельсин. Супер вкусный десерт за 30 минут: исчезает в одно мгновение

Фото: www.youtube.com

Получается отменное апельсиновое печенье. Украсить печенье можно также другими посыпками — шоколадом, сахарной пудрой.

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