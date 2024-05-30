Берут 1 яйцо и апельсин. Супер вкусный десерт за 30 минут: исчезает в одно мгновение

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Апельсиновое печенье имеет богатую историю, которая начинается в Европе. Точное происхождение этого десерта неизвестно, но предполагается, что оно связано с использованием апельсинов в кулинарии ещё со времён Средневековья.

В разных странах существуют свои версии этого печенья. Например, в Англии апельсиновое печенье часто готовят с добавлением имбиря и корицы, а в Германии его делают более рассыпчатым и нежным. В России апельсиновое печенье также пользуется популярностью и имеет множество вариаций рецептов.

Популярность печенья обусловлена не только вкусом, но и простотой приготовления, доступностью ингредиентов и возможностью экспериментировать с различными добавками и специями.

Ингредиенты:

яйцо — шт.;

сахар — 70 г;

соль — щепотка;

тертая цедра апельсина;

растительное масло — 60 мл;

апельсиновый сок — 90 мл;

мука — 140 г;

разрыхлитель — 8 г;

абрикосовое варенье;

кокосовая стружка.

Приготовление апельсинового печенья:

Разбиваем в миску яйца, высыпаем соль, сахар и апельсиновую цедру, смешиваем. Вливаем в смесь растительное масло и апельсиновый сок, снова перемешиваем.

Высыпаем в смесь яиц и апельсинового сока муку, разрыхлитель, замешиваем тесто. Выливаем густое тесто в формочки для выпечки.

Фото: www.youtube.com

Выпекаем печенье при 180 градусах 20 минут.

Фото: www.youtube.com

Смазываем каждое печенье абрикосовым вареньем и посыпаем кокосовой стружкой.

Фото: www.youtube.com

Получается отменное апельсиновое печенье. Украсить печенье можно также другими посыпками — шоколадом, сахарной пудрой.