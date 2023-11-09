Куриные ножки на картошке в духовке

Большинство кулинаров рекомендует запекать куриные голени на решетке. Однако этот способ имеет свои недостатки. К примеру, отмыть затем алюминиевую решетку от зажаристой шкурки очень проблематично. Вот почему запекать куриные ножки на картошке при помощи зубочисток — самый лучший вариант.

Данный метод приготовления хорош тем, что картофель полностью пропечется, а не сварится в мясном соке. Куриные ножки же будут обдуваться горячим воздухом со всех сторон. Это поможет образоваться аппетитной корочке на голенях. К тому же мыть ничего, кроем противня, вам не придется.

Как запечь куриные ножки на картошке

Для такого блюда советуем брать не слишком крупные голени. Ведь такие будет значительно тяжелее закрепить на картофеле. Если вы всё же купили большие куриные ножки, воткните тогда в каждую картофельную шайбу по 3–4 зубочистки. В этом случае ваша конструкция в процессе запекания не повредится, и голени не упадут.

Ингредиенты

Куриная голень8 шт. Картофель1 кг Петрушка0,5 пуч. Чеснок6 зуб. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Паприка0,5 ч. л. Подсолнечное масло по вкусу Лимонный сок1 ч. л.

Приготовление

Очищаем картофель. Нарезаем его крупными шайбами. Помещаем картошку в миску. Солим ее и перчим. Добавляем к картофелю молотую сладкую паприку и немного подсолнечного масла. Хорошенько перемешиваем всё.Промываем петрушку. Мелко ее нарезаем. Очищаем чеснок. Измельчаем его при помощи пресса.В отдельную миску выкладываем куриные голени. Добавляем к ним зелень и чеснок. Всыпаем черный молотый перец и соль. Вливаем к курице немного масла и лимонный сок. Тщательно перемешиваем. Оставляем ножки мариноваться на 15 минут.Выкладываем на противень картошку. Втыкаем в 8 картофельных шайб по 2 зубочистки. Нанизываем на них куриные голени, размещая их вертикально.Отправляем противень в разогретую до 180 градусов духовку на 40–45 минут. Готово!

Ароматная картошечка с сочными куриными голенями точно произведет фурор. Даем гарантию, что ваши гости удивятся такой оригинальной подаче горячего блюда и придут в настоящий восторг от его неимоверного вкуса. А как вы запекаете куриные ножки: в рукаве, при помощи решетки или каким-то своим фирменным способом?