Описание приготовления:

Куриные окорочка замаринуем на пару часов, а затем обжарим на решётке, на мангале. Рецепт очень простой, а получается необыкновенно вкусно! Вариантов маринования курицы существует множество. Рецепт, который предлагаю я, в нашей семье проверен временем. Аналогично можно приготовить любые части курицы. Любите курочку? Тогда именно для вас этот чудесный вариант!

Назначение: На природу Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные окорочка Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Курица 700 Грамм (окорочка, но можно взять голень или крылья)

Аджика 1 Чайная ложка

Горчица 1 Чайная ложка

Майонез 2 Ст. ложки

Специи 1 Ст. ложка (у меня парика и готовая смесь для курицы)

Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

256 ккал

Калорийность

20 г

Белки

16 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Куриные окорочка на мангале»

Подготовьте все ингредиенты. Сегодня будем готовить окорочка, но на основе этого маринада можно приготовить аналогично голень или крылья.

Курицу промойте и обсушите. Переложите в глубокую миску, добавьте майонез, горчицу, аджику, соль по вкусу и любые любимые специи. Я беру паприку и уже готовую приправу для курицы.

Тщательно перемешайте и оставьте мариноваться на 2 часа. Можно оставить на ночь.

Подготовьте мангал. Когда дрова прогорят, выложите окорочка на смазанную маслом решётку. Готовьте, периодически переворачивая, до румяной корочки и полной готовности. Я проверяю готовность ножом. Если вы видите прозрачный сок, значит шашлык готов! Но помните, если курицу передержать на углях, то она может стать сухой.

Сочные и нежные окорочка получаются ну очень вкусными! Обязательно попробуйте! Приятного аппетита!