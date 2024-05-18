Вместо колбасы на бутерброды. Аппетитный и сытный паштет из курицы: в последнее время готовлю только так

Паштет — это блюдо, которое имеет долгую историю и существует во многих культурах. Точное происхождение паштета неизвестно, но предполагается, что он появился ещё в Древнем Риме.

Паштеты были популярны в Европе в Средние века. Их готовили из мяса, дичи, рыбы, овощей и других ингредиентов. Паштеты подавали на стол знати и простых людей.

В разных странах существовали свои рецепты паштетов. Например, во Франции были популярны паштеты из дичи, а в Германии — из свинины. Они могут быть приготовлены из различных ингредиентов, что позволяет создавать множество вариаций этого блюда.

Ингредиенты:

курица запеченная — 400 г;

лук — 1 шт.;

сыр — 100 г;

масло сливочное — 100 г;

сыр твердый — 100 г;

соль — 200 г.

Приготовление куриного паштета:

Высыпаем в форму для запекания соль, на нее кладем куриные окорочка. Запекаем курицу при 180 градусах 40-50 минут. Удаляем с курицы мясо, кладем его в блендер.

Нарезаем мелко лук, обжариваем в сковороде на растительном масле до золотистого цвета. Кладем лук к курице в блендер, нарезанный маленьким кубиком сыр.

Измельчаем курицу с сыром и луком до однородности. Кладем к паштету сливочное масло, продолжаем взбивать.

Перекладываем паштет в контейнер и храним в холодильнике. Если паштет получился слишком сухим, можно добавить в него куриный бульон по вкусу.