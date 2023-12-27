ГлавнаяРецептыГости будут просить еще: бюджетный рецепт новогоднего сливочного паштета с грибочками Гости будут просить еще: бюджетный рецепт новогоднего сливочного паштета с грибочками На чтение: 2 минуты Ни один новогодний стол не обходится без закусок. Одной из таких могут быть канапе с домашним паштетом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Это блюдо не только вкусное, но и бюджетное. Кто-то из гостей точно спросит у вас рецепт. Вам понравится Экспериментировать лучшее из «Легко!»: топ-3 закуски с нагетсами, которые поразят вкусом Рецепт сливочного паштета с грибами Время: 40 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 2 луковицы; – 1 морковь; – 200 – 300 граммов шампиньонов; – 500 граммов куриной печени; – 30 – 40 граммов сливочного масла; – 50 – 100 миллилитров сливок; – щепотка соли, черного перца и сухого чеснока. Приготовление: Нарезанный лук и морковь обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом. Добавьте немного воды и тушите до полумягкости. Далее добавьте нарезанные шампиньоны, посолите и поставьте на большой огонь. Грибы отдадут сок, после чего потушите все вместе. Когда овощи и шампиньоны будут готовы, уберите их из сковороды и выложите туда зачищенную от кожиц и жилочек печень. Добавьте соль, перец, чеснок и обжарьте. Положите в печень кусочки сливочного масла и жарьте еще несколько минут. Объедините на сковородке печень с овощами, добавьте сливки, поставьте на небольшой огонь и закройте крышкой. Пусть вкусы соединятся еще 5 минут. Пробейте массу блендером до однородности. Разложите паштет по формочкам и охладите. Понравился рецепт? К этому паштету отлично подойдет американский маринованный лук. Обязательно попробуйте! Поделитесь с друзьями