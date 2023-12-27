Гости будут просить еще: бюджетный рецепт новогоднего сливочного паштета с грибочками

Ни один новогодний стол не обходится без закусок. Одной из таких могут быть канапе с домашним паштетом.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Это блюдо не только вкусное, но и бюджетное. Кто-то из гостей точно спросит у вас рецепт.

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Рецепт сливочного паштета с грибами

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 луковицы;

– 1 морковь;

– 200 – 300 граммов шампиньонов;

– 500 граммов куриной печени;

– 30 – 40 граммов сливочного масла;

– 50 – 100 миллилитров сливок;

– щепотка соли, черного перца и сухого чеснока.

Приготовление:

Нарезанный лук и морковь обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом. Добавьте немного воды и тушите до полумягкости. Далее добавьте нарезанные шампиньоны, посолите и поставьте на большой огонь. Грибы отдадут сок, после чего потушите все вместе. Когда овощи и шампиньоны будут готовы, уберите их из сковороды и выложите туда зачищенную от кожиц и жилочек печень. Добавьте соль, перец, чеснок и обжарьте. Положите в печень кусочки сливочного масла и жарьте еще несколько минут. Объедините на сковородке печень с овощами, добавьте сливки, поставьте на небольшой огонь и закройте крышкой. Пусть вкусы соединятся еще 5 минут. Пробейте массу блендером до однородности. Разложите паштет по формочкам и охладите.

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