Не беляши и не чебуреки. Любимое блюдо моего мужа: ленивые мясные пирожки

Ленивые пирожки — это спасение для многих кулинаров. Готовится такая выпечка очень быстро, при этом получается вкусно. Почему можно считать ленивые пирожки спасением? Потому что многие работают до позднего вечера. Приходя домой готовить нет сил. А для приготовления традиционных пирожков нужно задействовать большое количество времени. Требуется замесить тесто, дать ему отдохнуть, сделать начинку и испечь пирожки.

Ленивая версия готовится на сковороде и без долгого замешивания. Конечно, от традиционных пирожков это блюдо все же отличается.

Приготовим вместе простые ленивые мясные пирожки.

Ингредиенты для ленивых пирожков:

яйцо — шт.;

соль — 2 ч.л.;

сахар — 1 ч.л.;

кефир — 500 мл;

мука;

сода — 1 ч.л.;

фарш — 500 г;

лук — шт.

Приготовление ленивых пирожков:

В миску разбиваем яйцо, высыпаем ложку соли и сахара, вливаем кефир и тщательно перемешиваем до растворения песчинок.

Высыпаем муку в кефир так, чтобы получилось замесить густое тесто. Заранее просеиваем муку.

Высыпаем в тесто соду и снова смешиваем компоненты. В это время нарезаем мелко лук, смешиваем с фаршем.

Не забываем посолить и поперчить начинку.

Формуем из фарша небольшие котлеты.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем на поверхность небольшие лепешки из теста.

На данные лепешки кладем по котлете, покрываем сверху остатками теста.

Под крышкой обжариваем пирожки до золотистого цвета с обеих сторон.

Также можно окунуть в тесто котлеты и обжарить аналогично на сковороде.

В начинку рекомендуется добавлять специи к мясу и сушеный чеснок для более выразительного вкуса. Получаются быстрые ленивые пирожки с мясом.