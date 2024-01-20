Портал про города-курорты | Perekop

Ленивый десерт для семейного завтрака: готовим сладкую творожную запеканку с лавашем

На чтение: 1 минута
Ленивый десерт для семейного завтрака: готовим сладкую творожную запеканку с лавашем

Сладкая запеканка из лаваша – отличная идея для субботнего завтрака. Она вкусная, сытная и не требует много времени для приготовления.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

В этом рецепте используется сушеная клюква. Однако вы можете взять ягоды, которые у вас есть.

Будет вкусно Английский завтрак для всей семьи: непревзойденный рецепт Джейми Оливера

Сырная запеканка из лаваша

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 800 граммов кисломолочного сыра;
– 150 граммов сахара;
– 5 яиц;
– 2 столовые ложки манки;
– 1 столовая ложка крахмала;
– 4 столовые ложки сметаны;
– 1 столовая ложка лимонной цедры;
– 1 чайная ложка экстракта ванили;
– 4 тонких лаваша;
– 50 граммов изюма;
– 50 граммов клюквы.

Приготовление:

  1. К кисломолочному сыру добавьте сахар, яйца, манку, крахмал, сметану, цедру лимона и ваниль.
  2. Взбейте массу блендером до однородности, а затем добавьте промытые изюм и сушеную клюкву. Перемешайте лопаткой.
  3. На дно формы для запекания выстелите один лист лаваша, смажьте начинкой, затем снова уложите лаваш, начинку и так до конца. Сверху должен быть лист лаваша, который нужно смазать взбитым яйцом.
  4. Отправьте запеканку в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 40 – 45 минут до золотистости. Нарезайте запеканку, когда она остынет.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить тыквенный пирог – перед ним никто не устоит.

Что будем искать? Например,Человек