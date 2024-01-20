Ленивый десерт для семейного завтрака: готовим сладкую творожную запеканку с лавашем

Сладкая запеканка из лаваша – отличная идея для субботнего завтрака. Она вкусная, сытная и не требует много времени для приготовления.

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В этом рецепте используется сушеная клюква. Однако вы можете взять ягоды, которые у вас есть.

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Сырная запеканка из лаваша

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 800 граммов кисломолочного сыра;

– 150 граммов сахара;

– 5 яиц;

– 2 столовые ложки манки;

– 1 столовая ложка крахмала;

– 4 столовые ложки сметаны;

– 1 столовая ложка лимонной цедры;

– 1 чайная ложка экстракта ванили;

– 4 тонких лаваша;

– 50 граммов изюма;

– 50 граммов клюквы.

Приготовление:

К кисломолочному сыру добавьте сахар, яйца, манку, крахмал, сметану, цедру лимона и ваниль. Взбейте массу блендером до однородности, а затем добавьте промытые изюм и сушеную клюкву. Перемешайте лопаткой. На дно формы для запекания выстелите один лист лаваша, смажьте начинкой, затем снова уложите лаваш, начинку и так до конца. Сверху должен быть лист лаваша, который нужно смазать взбитым яйцом. Отправьте запеканку в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 40 – 45 минут до золотистости. Нарезайте запеканку, когда она остынет.

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