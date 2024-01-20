ГлавнаяРецептыЛенивый десерт для семейного завтрака: готовим сладкую творожную запеканку с лавашем Ленивый десерт для семейного завтрака: готовим сладкую творожную запеканку с лавашем На чтение: 1 минута Сладкая запеканка из лаваша – отличная идея для субботнего завтрака. Она вкусная, сытная и не требует много времени для приготовления. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В этом рецепте используется сушеная клюква. Однако вы можете взять ягоды, которые у вас есть. Будет вкусно Английский завтрак для всей семьи: непревзойденный рецепт Джейми Оливера Сырная запеканка из лаваша Время: 1 час Порций: 8 Ингредиенты: – 800 граммов кисломолочного сыра; – 150 граммов сахара; – 5 яиц; – 2 столовые ложки манки; – 1 столовая ложка крахмала; – 4 столовые ложки сметаны; – 1 столовая ложка лимонной цедры; – 1 чайная ложка экстракта ванили; – 4 тонких лаваша; – 50 граммов изюма; – 50 граммов клюквы. Приготовление: К кисломолочному сыру добавьте сахар, яйца, манку, крахмал, сметану, цедру лимона и ваниль. Взбейте массу блендером до однородности, а затем добавьте промытые изюм и сушеную клюкву. Перемешайте лопаткой. На дно формы для запекания выстелите один лист лаваша, смажьте начинкой, затем снова уложите лаваш, начинку и так до конца. Сверху должен быть лист лаваша, который нужно смазать взбитым яйцом. Отправьте запеканку в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 40 – 45 минут до золотистости. Нарезайте запеканку, когда она остынет. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить тыквенный пирог – перед ним никто не устоит. Поделитесь с друзьями