Этот рецепт — простой и максимально понятный способ оживить классический вкус куриного бульона. Редакция «Со Вкусом» уверяет, что такое первое не оставит равнодушным никого. Куриный суп по-японски удивляет своим тонким вкусом, насыщенным ароматом и невероятной сытностью. Почти любая комбинация овощей в данном блюде будет хорошо сочетаться между собой.

Помимо грибов и моркови, попробуйте добавить еще редис, краснокочанную капусту, болгарский перец или другие сорта грибов. Для дополнительной нежности берите за основу куриные окорочка на кости. А свежий имбирь и чеснок — лучшие добавки для их маринования. В конечном итоге вы получите вкусное, ароматное основание для настоящего японского супа.

Куриный суп по-японски: моменты приготовления

Замаринуйте и обжарьте сочные куриные окорочка. Затем повторно используйте ароматный соус для приготовления наваристого, сытного бульона. Рецептура подобных супов абсолютно понятна и здорово помогает хозяйкам при катастрофической нехватке времени. Рекомендуем подавать готовый суп сразу же, без промедления. Блюдо отлично сочетается с сухариками и гренками из черного хлеба.

Ингредиенты

Вермишель тонкая200 г Соевый соус130 мл Коричневый сахар30 г Соус терияки40 г Имбирь1 ст. л. Чеснок4 зуб. Куриный окорок350 г Лук1 шт. Лук–шалот1 шт. Оливковое масло4 ст. л. Капуста пекинская100 г Шампиньоны100 г Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

В большой миске смешайте соевый соус, сахар, мирин, имбирь и чеснок. Добавьте курицу (без костей) и перемешайте. Плотно накройте полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник не менее чем на 20 минут. Приготовьте лапшу в соответствии с инструкцией на упаковке. Нарежьте лук-шалот, отложите в сторону. Достаньте курицу из холодильника. Поставьте дуршлаг или большое ситечко над миской и слейте воду, дав стечь лишнему маринаду. Сохраните четверть стакана жидкости, остальное можно выбросить. Нагрейте 2 столовые ложки растительного масла в антипригарной сковороде на среднем огне. Добавьте курицу и жарьте ее до золотистой корочки с обеих сторон (по 4–5 минут на каждую сторону). Выложите мясо в миску. Разогрейте оставшуюся столовую ложку масла в сковороде на среднем огне. Добавьте нарезанный белый и бледно-зеленый лук-шалот. Готовьте овощи, периодически помешивая, до появления аромата и полупрозрачности. Добавьте оставшийся маринад. Готовьте, периодически помешивая, пока соус не загустеет (где-то 2 минуты). Постепенно добавьте бульон, постоянно помешивая, доведите до кипения на сильном огне. Пока бульон закипает, измельчите курицу на кусочки с помощью двух вилок. Добавьте ее вместе с выделившимся соком. Выложите капусту и грибы в сковороду. Убавьте огонь до среднего и тушите их от 3 до 5 минут. Соедините сваренную лапшу с мясом, бульоном и овощами, перемешайте и проварите еще пару минут. Разлейте суп по тарелкам, посыпьте зеленью и подавайте к столу.

Пикантный вкус супа в стиле азиатской кухни готов. Чтобы максимально ускорить приготовление, для получения яркого бульона можно использовать бульонный кубик. Обычно такой суп подается с рисовой или яичной лапшой. Ранее мы писали, какие супы нежелательно употреблять пожилым людям.