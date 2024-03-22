Просто смазываю минтай горчицей и готовлю в духовке. Сочная и ароматная рыбка: вкусно с любым гарниром

Минтай — это полезная рыба, в которой мало жиров. Для людей, которые сидят на диете, данная рыба может быть хорошим источником Омега-3 кислот, а также белка. Однако, готовка минтая, как и любой другой мало жирной рыбы, проблематична.

Дело в том, что при термической обработке, из волокон рыбы быстро испаряется влага. Вследствие чего рыба получается по итогу сухой и даже “резиновой”. Как избежать сухости рыбного мяса?

Для этого требуется мариновать рыбу и правильно выбирать на рынке. Если рыба размораживалась и замораживалась хотя бы пару раз, ее брать не стоит. Отдавать предпочтение стоит только свежему минтаю неглубокой заморозки.

Запечем сочный ароматный минтай.

Ингредиенты для запеченного минтая:

Свежемороженый минтай — 4 шт.;

Горчица — 2 ст. л.;

Сметана — 2 ст. л.;

Зернистая горчица — 1 ч. л.;

Соль — щепотка;

Орегано или итальянские травы.

Приготовление запеченного минтая:

Очищаем минтай от внутренностей, удаляем плавники и промываем. Смешиваем горчицу со сметаной, зернистой горчицей.

Смазываем минтай внутри и снаружи маринадом.

Смазываем форму для запекания растительным маслом, кладем туда рыбу.

Солим рыбу и посыпаем орегано и итальянскими травами. Запекаем минтай при 180 градусах 25 минут.

Получается сочная вкусная рыба в маринаде. Подавать минтай можно с любым гарниром.