Просто смазываю минтай горчицей и готовлю в духовке. Сочная и ароматная рыбка: вкусно с любым гарниром

Минтай — это полезная рыба, в которой мало жиров. Для людей, которые сидят на диете, данная рыба может быть хорошим источником Омега-3 кислот, а также белка. Однако, готовка минтая, как и любой другой мало жирной рыбы, проблематична.
Дело в том, что при термической обработке, из волокон рыбы быстро испаряется влага. Вследствие чего рыба получается по итогу сухой и даже “резиновой”. Как избежать сухости рыбного мяса?
Для этого требуется мариновать рыбу и правильно выбирать на рынке. Если рыба размораживалась и замораживалась хотя бы пару раз, ее брать не стоит. Отдавать предпочтение стоит только свежему минтаю неглубокой заморозки.
Запечем сочный ароматный минтай.
Ингредиенты для запеченного минтая:
- Свежемороженый минтай — 4 шт.;
- Горчица — 2 ст. л.;
- Сметана — 2 ст. л.;
- Зернистая горчица — 1 ч. л.;
- Соль — щепотка;
- Орегано или итальянские травы.
Приготовление запеченного минтая:
Очищаем минтай от внутренностей, удаляем плавники и промываем. Смешиваем горчицу со сметаной, зернистой горчицей.
Смазываем минтай внутри и снаружи маринадом.
Смазываем форму для запекания растительным маслом, кладем туда рыбу.
Солим рыбу и посыпаем орегано и итальянскими травами. Запекаем минтай при 180 градусах 25 минут.
Получается сочная вкусная рыба в маринаде. Подавать минтай можно с любым гарниром.