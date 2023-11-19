Лапша с курицей в сливочном соусе — это очень достойное блюдо, которое быстро готовится, а также известно своей аппетитной текстурой. Благодаря нежной консистенции соуса, который идеально оборачивает каждый кусочек мяса и макарон, создается очень богатый аромат и многослойный вкус.

Все ингредиенты идеально сочетаются между собой, а найти их сможете в ближайшем магазине. Филе грудки можно заменить на мясо куриного бедра, а сливки — молоком. Вам понадобится не более 20 минут, чтобы приготовить простой, быстрый и очень вкусный вариант итальянского ужина для всей семьи.

Лапша с курицей в сливочном соусе: нюансы приготовления

Вид макаронных изделий можно подбирать по своему вкусу. Зачастую я использую фетучини: так удобней и красивее. Но и это не принципиально. Для данного блюда также подойдут прекрасно всевозможные рожки, ракушки и спиральки. Главное — старайтесь брать макароны из твердых сортов пшеницы. Поверьте, это очень хороший рецепт, который точно стоит взять себе на вооружение.

Ингредиенты

Лапша300 г Подсолнечное масло2 ст. л. Куриная грудка2 шт. Лук1 шт. Чеснок2 зуб. Сливки200 мл Твердый сыр100 г Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Зелень по вкусу

Приготовление

Бросьте макароны в кастрюлю с кипящей подсоленной водой. Варите их до готовности. Далее воду нужно отцедить и сами изделия отложить в сторону. Затем очистите куриное мясо от всевозможных пленок и нарежьте его на средние кубики. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте их до золотистого цвета. Выложите куриную заготовку в отдельную тарелку. Влейте немного растительного масла в сковороду, после чего добавьте предварительно измельченный лук с чесноком. Жарьте овощи до тех пор, пока они не станут мягкими. Затем добавьте сливки (20–30 %), доведите смесь до кипения, после чего убавьте огонь и добавьте тертый сыр. Со временем соус должен немного загустеть. Добавьте соль и перец по своему вкусу. Верните курицу в сливочный соус, чтобы она как следует прогрелась. Затем добавьте отварные макароны и всё тщательно перемешайте.

Готовую лапшу подавайте горячей. Чтобы добавить блюду еще больше текстур и свежести, его можно украсить пармезаном и свежей зеленью. Такие макароны могут быть отличным вариантом для семейного обеда или быстрого завтрака, ведь их приготовит даже неопытная хозяйка. Приятного аппетита! Ранее мы писали, как варят макароны в ресторанах.