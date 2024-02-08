ГлавнаяРецептыМясо больше никогда не будет сухим: как правильно готовить свинину – сохраните этот рецепт Мясо больше никогда не будет сухим: как правильно готовить свинину – сохраните этот рецепт На чтение: 1 минута Приготовить вкусное и сочное мясо может быть очень просто. Для этого нужно лишь знать несколько главных правил. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В частности, важным является время приготовления. Воспользуйтесь этим проверенным рецептом – блюдо точно удастся. Будет вкусно Значительно лучше, чем перцы: готовим фантастические фаршированные баклажаны Как готовить свиную вырезку Время: 1 час 10 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 650 граммов свиной вырезки; – 100 граммов масла; – соль, паприка, сухой чеснок, зелень по вкусу. Приготовление: Вырезку свинины помойте и зачистьте. Мягкое сливочное масло смешайте с солью, специями и зеленью. Выложите несколько слоев фольги, последний смажьте маслом со специями, положите вырезку и крепко заверните. Выпекайте в духовке при температуре 210 градусов в течение 60 минут. Выньте из духовки и дайте мясу еще немного постоять в фольге, после чего нарежьте и подавайте. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить любимое блюдо всех мужчин – крученики с начинкой. Поделитесь с друзьями