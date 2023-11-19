Тефтели с подливкой: как в советское время. Весь секрет в соусе

Большинство людей, выросших в Советском Союзе, знают о знаменитых советских тефтелях. Это особое блюдо, которое подавалось почти в любой столовой на заводе или в университете. Советские тефтели содержали в себе больше риса, чем мяса. Но, благодаря подливке, крупа почти не ощущалась.

Сейчас многие ностальгируют по советским тефтелям, так как они не уступают по вкусу даже шведскому аналогу. Вероятно, секрет тефтель из СССР никогда не будет раскрыт, так как приготовить точь в точь попросту не получается.

Есть рецепт, который приближает нас в приготовлении тефтель к советскому идеалу.

Ингредиенты для советских тефтель:

фарш;

лук — ⅓ от количества фарша;

рис — ½ от количества фарша;

томатная паста;

сметана;

вода;

чеснок;

мука.

Приготовление советских тефтель:

Отвариваем рис до полуготовности, выкладываем в миску с фаршем. Измельчаем в мясорубке репчатый лук, добавляем к смеси риса и фарша, тщательно перемешиваем.

Формируем шарики по 5 см в диаметре, оставляем в холодильнике на полчаса. В отдельной таре смешиваем сметану, томатную пасту и воду.

Должна получиться жидкая смесь, будто сметана.

Солим смесь, посыпаем черным молотым перцем. Пропускаем через пресс зубчики чеснока в томатную массу. В 50 мл воды смешиваем муку, вливаем в томатную массу.

В сковороде на растительном масле обжариваем тефтели с одной стороны. После того как тефтели переворачиваем на другую сторону, заливаем их томатной массой.

Под крышкой тушим тефтели на среднем огне до готовности.

Подавать такие тефтели с подливой можно как к макаронам, так и к картофельному пюре. Плюс рецепта в том, что ингредиенты берутся исходя из вкусовых предпочтений.