Описание приготовления:

Остывшие кексики можно пропитать сахарным сиропом или сиропом с ароматом лаванды. Так же можно в них добавить любую ягодную начинку. Хорошим выбором будет черника, клубника, малина.

Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Капкейк

Состав / Ингредиенты:

Яйца 3 Штуки

Сахар 170 Грамм

Мука пшеничная 170 Грамм

Молоко 120 Миллилитров

Масло сливочное 60 Грамм

Сода 1/3 Чайных ложки

Красители пищевые 1/4 Чайных ложки (фиолетовый, сиреневый, лиловый)

Лаванда 1 Чайная ложка (сушеные цветочки)

Сливки 300 Грамм (33-35% жирности)

Сыр творожный 200 Грамм (сливочный)

Пудра сахарная 3 Ст. ложки

Количество порций 12

Калорийность

247 ккал

Калорийность

7 г

Белки

9 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лавандовые капкейки»

Для приготовления капкейков подготовьте необходимые ингредиенты. Муку заранее просейте через сито, чтобы насытить её кислородом.

Молоко соедините со сливочным маслом. Добавьте краситель. Цветки лаванды измельчите в кофемолке и добавьте в ковш. Поставьте на огонь и доведите до кипения.

Яйца соедините с сахаром и взбейте в густую пышную массу. Взбитые яйца станут светлые.

Поочередно вмешивайте к яйцам муку с содой и молочную массу. Тесто будет фиолетового цвета.

Готовое тесто разлейте по формочкам для капкейков. У меня вышло 12 штук. Поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 25-30 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Готовые кексы увеличатся в размере и будут немного пружинить при надавливании. Вытащите их из духовки и остудите.

Для приготовления крема соедините сливки с творожным сыром и сахарной пудрой. Взбейте в пышный крем.

С помощью кондитерского мешка с насадкой сделайте на кексах шапочку из крема. Крем можно окрасить в любой цвет.

Дайте капкейкам постоять в холодильнике, хотя бы 1-2 часа, чтобы крем застыл.

Верх можно украсить ягодами или фруктами.

Приятного чаепития!