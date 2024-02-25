Соус для макарон – вкусное дополнение, которое легко приготовить. Трудно найти продукт более популярный, чем макароны, но есть их просто так мало кто любит. Поэтому соусы – это настоящая находка для разнообразного рациона питания с привычными продуктами. Мы подобрали максимально простые соусы с разными составами, каждый сможет найти в этом списке что-то себе по душе.

Сливочный соус для макарон

Сливочный соус для макарон – самая распространенное вкусное и нежное дополнение к вареным макаронам. Он подходит к любому виду макаронных изделий: под сливочном соусом одинаково оригинально будут смотреться и спагетти, и рожки, и бантики.

Ингредиенты –+4 порц.

Сливки 200 мл.

Соль по вкусу

Кориандр молотый по вкусу

Сыр плавленый 150 гр.

Орегано по вкусу

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 50 гр.

Перец чёрный молотый 1 щепотка

Масло сливочное 1 ч.л.

Шаги 25 мин.

Как приготовить вкусный соус для макарон в домашних условиях? Для создания сливочного соуса подготовьте все необходимые специи, сливки, сырок и масло. Влейте в кастрюлю сливки и подогрейте их на небольшом огне, но не кипятите. Твердый сыр натрите на крупной терке. Теплые сливки смешайте с тертым сыром и мягким сливочным маслом. Добавьте в емкость плавленый сырок и все смешайте до однородной консистенции. По вкусу добавьте соль и молотые специи. Полейте горячие макароны сливочным соусом, посыпьте рубленой зеленью и можно угощать вкусным блюдом родных. Приятного аппетита!

Сырный соус для макарон

Сырный соус для макарон имеет вязкую консистенцию, аппетитный аромат и тонкий вкус. Это проверенный и идеальный во всех отношениях рецепт. К тому же, помимо макарон сырный соус можно подавать к другим горячим блюдам и добавлять его в закуски.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Пармезан – 20 гр.

Соль – по вкусу.

Орех мускатный молотый – 1 щепотка.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Мука – 1 ст.л.

Лист лавровый – 1 шт.

Молоко – 300 мл.

Сыр эмменталь – 100 гр.

Масло сливочное – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистите головку репчатого лука от шелухи, мелко ее нарежьте.

Шаг 2. В небольшую кастрюлю влейте молоко, добавьте лавровый лист, лук и поставьте емкость на огонь. Доведите молоко до кипения, выключите плиту. Укройте кастрюлю крышкой и оставьте молоко на 20 минут.

Шаг 3. Через 20 минут процедите молоко через сито.

Шаг 4. Пармезан и эмменталь натрите на мелкой терке.

Шаг 5. Просушите сковороду, растопите на ней сливочное масло и добавьте столовую ложку муки, обжарьте ее до золотистого цвета.

Шаг 6. Затем влейте на сковородку к муке луковое молоко и тушите соус до загустения, помешивая лопаткой. В конце добавьте соль, по одной-две щепотки мускатного ореха и молотого перца.

Шаг 7. Всыпьте в сливочный соус сырную стружку, перемешайте, чтобы сыр растопился, а масса стала полностью однородной.

Шаг 8. Сырный соус для макарон готов, используйте его, пока он теплый. Приятного аппетита!

Простой и вкусный томатный соус для макарон

Простой и вкусный томатный соус для макарон можно приготовить из свежих или консервированных помидоров, томатной пасты или сока. Мы расскажем, как приготовить на сковороде простой томатный соус из томатной пасты. Он получится насыщенным, густым и ароматным.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Масло оливковое – 2 ч.л.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Лист лавровый – по вкусу.

Соус томатный – 700 гр.

Соль – по вкусу.

Тимьян – 1-2 ветки

Перец черный молотый – по вкусу.

Орегано – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Поставьте на огонь сковороду. Очистите и мелко нарежьте репчатый лук. Обжарьте луковую нарезку на маленьком огне в течение 3-4 минут.

Шаг 2. Пассерованный лук посолите и приправьте перцем по вкусу.

Шаг 3. Затем добавьте к луку мелко нарезанный чеснок.

Шаг 4. После этого через 1-2 минуты выложите томатный соус на сковороду.

Шаг 5. В томатный соус добавьте все сушеные специи по вкусу, перемешайте.

Шаг 6. Укройте сковороду крышкой и тушите соус на медленном огне в течение 45-50 минут.

Шаг 7. Когда томатный соус будет готов, попробуйте его на соль, откорректируйте вкус по необходимости. Если соус показался вам слишком жидким, то протушите его еще некоторое время.

Шаг 8. Густой и ароматный томатный соус можно подавать к макаронам сразу после приготовления. Приятного аппетита!

Соус для макарон из сливок и сыра

Соус для макарон из сливок и сыра – это очень удачное сочетание продуктов и популярная во многих семьях заправка для разных блюд. Рецепт простой и продуманный, нежный сливочный вкус великолепно дополняют сушеные итальянские травы и молотый черный перец.

Время готовки: 15 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Пармезан – 50 гр.

Травы итальянские сушеные – по вкусу.

Сливки 15 % – 200 мл.

Сыр плавленый – 180 гр.

Перец черный молотый – 1-2 щепотки.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты для соуса. Пармезан можно заменить другим твердым выдержанным сыром с похожими вкусовыми качествами.

Шаг 2. В кастрюлю влейте сливки и подогрейте их на медленном огне. Затем добавьте в кастрюлю нарезанный кубиками плавленый сыр и влейте растительное масло. Нагревайте массу, пока она не станет полностью однородной.

Шаг 3. Далее добавьте тертый пармезан и соль по вкусу, перемешайте.

Шаг 4. Доведите соус до кипения и помешивайте, чтобы пармезан равномерно разошелся по всей массе.

Шаг 5. Ароматный и густой соус из сливок и сыра подавайте к макаронам в теплом виде. Приятного аппетита!

Соус «Бешамель» для макарон

Соус «Бешамель» для макарон – это великолепное вкусное достояние французской кухни, которое доступно всем. В рецепте соуса нет ничего сложного и для него вам потребуются только самые обычные продукты: молоко, сливочное масло, мука и специи.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

Молоко – 2 ст.

Мука – 2 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло сливочное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления соуса возьмите небольшую кастрюлю. Растопите в ней сливочное масло.

Шаг 2. Всыпьте к топленому маслу пару столовых ложек муки, обжарьте ее.

Шаг 3. Когда из муки и сливочного масла образуется однородная масса, влейте в нее молоко и продолжайте нагревать 2-3 минуты после закипания. Соус посолите и приправьте по вкусу.

Шаг 4. Соус «Бешамель» томите на медленном огне, постоянно помешивая около часа, так соус получится более насыщенным и густым.

Шаг 5. Готовым соусом «Бешамель» полейте вареные макароны, также можно посыпать блюдо любыми специями. Приятного аппетита!

Соус для макарон из сметаны

Соус для макарон из сметаны – это быстрый и бюджетный рецепт, который не займет у вас более 20 минут. Даже самое простое блюдо вместе соусом заиграет по-новому. Вареные макароны со сметанным соусом станут прекрасным гарниром для мяса и курицы.

Время готовки: 20 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Вода – 50 мл.

Чеснок – 2 зуб.

Травы прованские сушеные – 0,25 ч.л.

Сметана 20 % – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Паприка молотая – 0,25 ч.л.

Масло сливочное – 70 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты для соуса. Очистите лук и зубчики чеснока. Сметану заранее достаньте из холодильника, чтобы она прогрелась до комнатной температуры.

Шаг 2. В кастрюлю с толстым дном выложите сливочное масло. Репчатый лук нарежьте мелкими кубиками и выложите в кастрюлю, жарьте на среднем огне до прозрачности.

Шаг 3. Далее добавьте к пассерованному луку сметану, молотую паприку, а также смесь сухих трав.

Шаг 4. Если параллельно приготовлению соуса на соседней конфорке вы варите макароны, то вместо воды в соус лучше добавить макаронный отвар. Влейте в сметанный соус примерно половину половника отвара.

Шаг 5. Дайте соусу покипеть пару минут. Если сметана была жидкой, то на уваривание придется потратить больше времени. Соус для макарон из сметаны готов. Приятного аппетита!

Соус с грибами для макарон в домашних условиях

Соус с грибами для макарон в домашних условиях получается вкусным и насыщенным. Он однозначно обогатит вкус блюд из макарон и не только. Грибы для соуса можно подбирать любые, быстрее и проще всего готовить соус со свежими шампиньонами.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 15- 20 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

Сметана – 200 мл.

Соль – 0,5 ч.л.

Мука – 3 ст.л.

Грибы – 300 гр.

Масло сливочное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для соуса подойдут свежие шампиньоны, помойте их. Также подготовьте все остальные продукты по списку.

Шаг 2. В кастрюле вскипятите воду, посолите и опустите в нее грибы. Накройте кастрюлю крышкой и варите грибы в течение 20 минут.

Шаг 3. Откиньте вареные грибы на дуршлаг. Когда стечет вода, нарежьте их тонкой соломкой.

Шаг 4. На сковородке растопите сливочное масло и просейте на него муку, жарьте ее до золотистого цвета.

Шаг 5. Обжаренную муку разведите грибным отваром, выложите нарезанные грибы и томите в течение 8-10 минут. Затем добавьте сметану.

Шаг 6. Тушите соус с грибами и сметаной еще 5-10 минут. Пред тем как подать грибной соус к макаронам, добавьте в него небольшой кусочек сливочного масла. Приятного аппетита!

Соус для макарон из молока

Соус для макарон из молока имеет нежный ненавязчивый вкус. Эта вкусная заправка позволит преобразить и гармонично дополнить вкус макарон. У вас получится самодостаточное питательное блюдо или оригинальный гарнир для курицы или мяса.

Время готовки: 15 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

Сыр тертый – 6 ст.л.

Перец кайенский – по вкусу.

Масло сливочное – 2 ст.л.

Мука пшеничная – 2 ст.л.

Молоко – 1 ст.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В кастрюле с толстым дном на медленном огне растопите пару столовых ложек сливочного масла.

Шаг 2. В топленое масло через сито всыпьте просеянную муку, обжарьте до золотистого цвета, помешивая ложкой.

Шаг 3. Далее введите в кастрюлю молоко, перемешайте и томите массу до загустения.

Шаг 4. В молочный соус всыпьте соль и молотые приправы, хорошо перемешайте.

Шаг 5. Затем введите тертый сыр, перемешайте и нагревайте соус, пока сыр полностью не расплавится. Уберите кастрюлю с огня.

Шаг 6. Подавайте соус из молока к теплым макаронам. Приятного аппетита!

Соус для макарон из сливочного сыра

Соус для макарон из сливочного сыра имеет идеальный вкус. Вообще соусы и специи всегда очень хорошо сказываются на вкусе еды, ведь чтобы получать удовольствие и насыщаться пищей, она обязательно должна быть вкусной с разными яркими оттенками.

Время готовки: 25 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Молоко – 300 мл.

Соль – 2 щепотки.

Мука – 1-2 ст.л.

Сыр сливочный плавленый – 100 гр.

Орех мускатный молотый – 2 щепотки.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На сковороде растопите столовую ложку сливочного масла.

Шаг 2. Всыпьте одну-две столовые ложки муки и сразу же разотрите ее лопаткой, чтобы не осталось комков.

Шаг 3. Жарьте муку помешивая в течение 2-3 минут до легкого золотистого оттенка. Далее влейте половину молока, не переставая помешивать массу лопаткой.

Шаг 4. Когда масса станет полностью однородной, долейте оставшееся молоко и хорошо перемешайте соус.

Шаг 5. Сыр нарежьте кубиками или натрите на крупной терке. Добавьте его на сковороду и перемешайте.

Шаг 6. Продолжайте готовить соус на среднем огне до кипения, постоянно помешивая.

Шаг 7. После того как сыр полностью расплавится, добавьте в соус соль и специи.

Шаг 8. Этот соус со сливочным сыром идеален для макарон. Приятного аппетита!

Чесночный соус для макарон

Чесночный соус для макарон готовится довольно просто и быстро. Практически за то время, пока варятся макароны, вы легко приготовите ароматный соус. Замешивается он на основе сметаны, а количество чеснока можно регулировать по своему вкусу. Если хотите получить более ядреный вкус, то добавьте больше.

Время готовки: 10 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Чеснок – 5 зуб.

Зелень – 30 гр.

Сметана – 200 гр.

Перец черный молотый – 1-2 щепотки.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистите от шелухи зубчики чеснока.

Шаг 2. В миску выложите 200 миллилитров сметаны и добавьте в нее соль по вкусу.

Шаг 3. Небольшой пучок зелени помойте, просушите ее на полотенце или бумажных салфетках, мелко порубите ножом. Зелень можете выбирать по своему вкусу: укроп, кинзу, петрушку, лук.

Шаг 4. Чеснок пропустите через пресс прямо в сметану. Добавьте в миску молотый перец и зелень. Соус хорошо перемешайте.

Шаг 5. Чесночный соус готов, сразу после приготовления его можно подавать на стол или дать немного настояться холодильнике. Приятного аппетита!