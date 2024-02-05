Маринованные вешенки – это безумно аппетитная и ароматная закуска, которая с легкостью украсит ваш стол и приятно удивит любого дегустатора. Несмотря на то, что эти грибы не обладают каким-либо ярким вкусом и ароматом, используя такие добавки, как гвоздика, чеснок либо травы, вешенки максимально насыщаются и становятся донельзя вкусными. Также основным преимуществом такой закуски является тот факт, что вешенки можно не только обнаружить в осеннем лесу, но и приобрести в магазине, причем абсолютно в любое время года.

Маринованные вешенки быстрого приготовления в домашних условиях

Маринованные вешенки быстрого приготовления в домашних условиях можно запросто приготовить всего лишь за полчаса и приятно удивить своих дегустаторов! Для рецепта нам потребуются только те компоненты, которые есть всегда под рукой. Минимум усилий и времени и вот, аппетитная закуска уже на вашем столе!

Ингредиенты –+5 порц.

Вешенки свежие 700 гр.

Чеснок 5 зуб.

Вода 150 мл.

Соль 1 ч.л.

Сахар-песок 1 ч.л.

Перец душистый горошком 4 шт.

Перец чёрный горошек 10 шт.

Лавровый лист 2 шт.

Гвоздика 2 бутона

Уксус яблочный 6% 3 ст.л.

Масло подсолнечное 3 ст.л.

Шаги 30 мин.

Маринованные вешенки легко и быстро можно приготовить в домашних условиях. Первым делом хорошенько промываем грибы и по желанию разрезаем на небольшие кусочки. Снимаем шелуху с чеснока и нарезаем зубцы тонкими пластинами. В сотейнике доводим до кипения воду с добавлением всех пряностей. Выливаем в маринад уксус и подсолнечное масло. В кипящий раствор забрасываем вешенки и провариваем на умеренном пламени 25 минут. Маринованные вешенки быстрого приготовления в домашних условиях готовы! Перекладываем грибы в рассоле в другую емкость и дегустируем сразу же после остывания. Приятного аппетита!

Маринованные вешенки с уксусом

Маринованные вешенки с уксусом – это оригинальная и невероятно ароматная закуска, которая разлетается с тарелок в первую очередь. Но не удивляйтесь, потому как даже во время банкета сложно устоять перед классическим сочетанием кисло-соленых грибов и, к примеру, отварного картофеля.

Время готовки – 24 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Вешенки – 400 гр.

Вода – 500 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Перец черный горошек – 4 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Масло растительное – 50 мл.

Уксус яблочный – 3 ст.л.

Соль – 0,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В кипящей воде размешиваем соль до полного растворения кристаллов.

Шаг 2. Добавляем в соленую воду горошины перца и лавр, провариваем в течение 7-10 минут.

Шаг 3. В маринад погружаем промытые грибы и отвариваем на протяжении 15-20 минут. В конце тепловой обработки добавляем измельченный чеснок, уксус, провариваем еще 60 секунд и убираем с конфорки.

Шаг 4. Перекладываем грибочки в контейнер и заливаем маринадом, а также растительным маслом. Перемешиваем и, закрыв крышкой, убираем в холодильную камеру на 24-48 часов.

Шаг 5. По истечении указанного времени сервируем и подаем. Приятного аппетита!

Маринованные вешенки на зиму в банках

Маринованные вешенки на зиму в банках готовятся настолько просто и быстро, что у вас обязательно все получится с первого раза, даже если ранее вы никогда не занимались заготовками на холодный период года. Вскрыв баночку таких грибов и приготовив гарнир, у вас всегда будет вкусно и сытно!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Вешенки – 600 гр.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец черный горошек – 4 шт.

Соль – 2 ст.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Вода – 500 мл.

Уксус столовый 9% – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые грибы нарезаем кусочками желаемого размера. Перекладываем в кастрюлю.

Шаг 2. Грибы заливаем водой и доводим до кипения, снимая шумовкой пену, варим 10 минут и сливаем жидкость.

Шаг 3. В другом ковшике варим маринад: кипятим воду с солью, сахаром, перцем и лаврушкой.

Шаг 4. Подливаем уксус и активно перемешиваем.

Шаг 5. Высыпаем вешенки в маринад и варим их 5 минут с момента закипания, убавив нагрев до минимума.

Шаг 6. Вместе с жидкостью распределяем грибы по заранее простерилизованным банкам и плотно закупориваем.

Шаг 7. После остывания храним заготовки в погребе либо подвале и вскрываем по востребованию. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Маринованные вешенки с луком

Маринованные вешенки с луком – это оригинальная и невероятно вкусная закуска, которая подарит вам истинное гастрономическое наслаждение и удовольствие! Если вы когда-либо обращали внимание на такую консервацию в магазинах, то вы наверняка знаете, что домашняя вариация не только вкуснее, но в и несколько раз бюджетнее.

Время готовки – 5 ч.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Вешенки – 300 гр.

Лук репчатый – 50 гр.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец черный горошек – 4 шт.

Масло растительное – 40 мл.

Уксус столовый 9% – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты, которые нам потребуются выкладываем на рабочий стол.

Шаг 2. Вешенки промываем и отвариваем 15 минут в подсоленной воде, отвар сливаем.

Шаг 3. Головку лука очищаем и нарезаем четверть кольцами средней толщины.

Шаг 4. Остывшие грибы смешиваем с луковой нарезкой, уксусом, растительным маслом, солью и черным перцем.

Шаг 5. Ставим на полку холодильника на 5-6 часов, после чего дегустируем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Маринованные вешенки с чесноком

Маринованные вешенки с чесноком – это пикантное кушанье, которое украсит, как праздничный стол для самых изощренных гостей, так и с легкостью разнообразит привычный рацион ваших домочадцев. Для яркости вкуса также добавим немного свежего укропа и чили.

Время готовки – 3 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Вешенки – 250 гр.

Укроп – 4 веточки.

Чеснок – 1 зуб.

Уксус столовый 9% – 1 ст.л.

Масло подсолнечное – 3 ст.л.

Сахар-песок – 0,5 ч.л.

Лавровый лист – по вкусу.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Кориандр – 1 горсть.

Перец красный молотый – 1 щепотка.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вешенки зачищаем от грязи и земли.

Шаг 2. Промываем и разрезаем на крупные ломтики.

Шаг 3. Заливаем грибы водой и доводим до кипения, откидываем на сито.

Шаг 4. Для маринада в отдельной чаше соединяем растительное масло с уксусом, кориандром, солью, сахарным песком и черным перцем.

Шаг 5. Полученной смесью заливаем грибы и перемешиваем, добавив лаврушку.

Шаг 6. Засыпаем мелко нарубленный укроп и чеснок.

Шаг 7. Посыпаем молотым красным перцем и активно перемешиваем, складываем в емкость с крышкой и убираем в прохладное место на 3 часа.

Шаг 8. Перед подачей дополняем луковыми полукольцами и трапезничаем. Приятного аппетита!

Маринованные вешенки с болгарским перцем

Маринованные вешенки с болгарским перцем – это изысканное угощение, которое приведет в восторг каждого, кто попробует хотя бы одну вилочку. Особую пикантность кушанью придают такие пряности, как душистый и черный перцы, лавровый лист и, конечно же, жгучий чеснок.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8-10.

Ингредиенты:

Вешенки – 1 кг.

Вода – 2 л.

Соль – 4 ст.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Уксус столовый 9% – 3 ст.л.

Перец душистый горошек – 8 шт.

Перец черный горошек – 10 шт.

Лавровый лист – 2-3 шт.

Болгарский перец сладкий – 2 шт.

Укроп – 0,5 пучка.

Петрушка – 0,5 пучка.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло подсолнечное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим маринад: в кастрюле доводим до кипения воду и забрасываем кристаллы соли и сахара, лавровый лист и горошины перцев.

Шаг 2. В жаропрочную посуду выкладываем промытые и нарезанные грибы.

Шаг 3. Провариваем состав на протяжении 10 минут и вливаем растительное масло и уксус. Держим на огне еще 5-10 минут.

Шаг 4. Тем временем в глубокую емкость забрасываем соломку болгарского перца, полукольца лука и рубленую зелень.

Шаг 5. К овощному ассорти выкладываем вешенки.

Шаг 6. Заливаем компоненты маринадом и после полного остывания дегустируем либо убираем в холодильник для хранения.

Шаг 7. Подаем, слив жидкость. Готовьте и получайте удовольствие!

Вешенки в маринаде с гвоздикой

Вешенки в маринаде с гвоздикой – это ароматное и невероятно вкусное блюдо, которое отлично дополнит ваш обед или ужин. Помимо простоты приготовления и превосходных вкусовых характеристик, такая закуска привлекает еще и своей калорийностью, так как в 100 граммах содержится всего лишь 26 калорий.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Вешенки – 500 гр.

Вода – 300 мл.

Соль – 1 ст.л.

Сахар-песок – 0,5 ст.л.

Уксус столовый 9% – 1 ст.л.

Лавровый лист – 1 шт.

Перец черный горошек – 3 шт.

Гвоздика – 3 бутона.

Чеснок – 1 зуб.

Укроп – 2 веточки.

Масло растительное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства подготавливаем продукты, согласно списку.

Шаг 2. Грибы чистим и промываем, срезаем плотные ножки.

Шаг 3. Перекладываем вешенки в кастрюле и добавляем укроп, воду, очищенный чеснок, лавровый лист, пряности и соль с сахарным песком.

Шаг 4. Состав доводим до кипения и подливаем столовый уксус, оставляем на умеренном пламени еще на 25 минут.

Шаг 5. Слегка остывшие ингредиенты распределяем по стерильным банкам и вливаем немного растительного масла. (1 ст.л. на банку 400 мл.)

Шаг 6. Храним на полке холодильной камеры. Приятного аппетита!

Маринованные вешенки с укропом

Маринованные вешенки с укропом – это просто, быстро и невероятно вкусно! Проведя на кухне всего лишь 10 минут и приложив минимум усилий, аппетитная закуска окажется на вашем столе всего лишь через сутки и запросто привнесет в ваше привычное меню нечто совершенно новое.

Время готовки – 24 ч.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Вешенки – 500 гр.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Уксус 10% – 1 ст.л.

Укроп – 0,5-1 пучок

Чеснок – 1-2 зуб.

Перец черный горошек – 6 шт.

Вода – 500 мл.

Лавровый лист – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вешенки обдаем водой и срезаем корни, при необходимости разрезаем на кусочки крупные грибы.

Шаг 2. Параллельно кипятим воду вместе с солью, сахаром, лаврушкой и горошинами перца.

Шаг 3. Прокипятив маринад 5 минут, забрасываем грибы и провариваем 10-15 минут, избавляясь от пены шумовкой.

Шаг 4. Раскладываем грибочки по банкам, вливаем маринад, добавляем укроп, чеснок и уксус – перемешиваем и после остывания на сутки отправляем в холодильник.

Шаг 5. Аппетитные вешенки перекладываем в сервировочную пиалу и снимаем пробу. Приятного аппетита!