Десерт а-ля «Бонжур»: как приготовить его дома своими руками

Вместо целого печенья можно использовать смесь из 250 г печенья «К кофе» и 100 г масла.

Вы тоже обожаете этот десерт? А рекламу помните, которая наделала шума и стала хорошим маркетинговым шагом компании, производящей эту вкуснятину? Однако мы предлагаем вам сделать похожий на любимый десерт собственноручно и дома.

Ингредиенты:

шоколад — 150 г;

ягодное желе готовое — 90 г;

печенье галетное — по вкусу.

Растопите на водяной бане или в микроволновой печи шоколад. Смажьте шоколадной массой формы полусферой изнутри и поставьте в холодильник на 3-5 минут. Нанесите второй слой шоколада. Поставьте снова в холодильник и снова на 3-5 минут.

Сухое ягодное желе залейте 115 мл горячей воды, перемешайте до полного растворения. Охладите желе до комнатной температуры. Взбивайте миксером, пока по консистенции масса не станет похожей на сметану. Это — мусс-наполнитель для наших «бонжурчиков». С помощью кондитерского мешочка заполните ягодным муссом формы, смазанные шоколадом.

Накройте заполненные полусферы печеньем и слегка прижмите. Поставьте в холодильник на 1-2 часа. Вы также можете вместо целого печенья использовать смесь из 250 г печенья «До кофе» и 100 г масла. Но заметьте, что эту смесь нужно подержать в морозильной камере 10-15 минут, предварительно придав ей форму шайб, диаметр которых равен диаметру полусфер.

Выньте конфеты из формы и полейте их шоколадом. Для этого лучше всего использовать кондитерский мешок с тоненькой насадкой.