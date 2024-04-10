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Любимое блюдо моих гостей: всего 4 ингредиента. Легкий и вкусный салат из пекинской капусты

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Любимое блюдо моих гостей: всего 4 ингредиента. Легкий и вкусный салат из пекинской капусты

Пекинская капуста содержит много полезных веществ, таких как витамины А, С, Е, К, РР, U и группы В, минеральные соли — калий, кальций, магний, натрий, железо, фосфор и йод, органические кислоты, клетчатка, белки и сахара.

Благодаря такому составу, пекинская капуста может оказывать благотворное влияние на организм человека. Например, она улучшает работу желудочно-кишечного тракта, способствует укреплению иммунитета и помогать в борьбе с авитаминозом.

По этой причине нужно обязательно включать пекинскую капусту в свой рацион. Как это сделать? Лучше готовить простые салаты с капустой.

Ингредиенты для салата с пекинской капустой:

  • Пекинская капуста — ½ шт.;
  • Яйцо — 4 шт.;
  • Помидоры — 2 шт.;
  • Кукуруза — 3 ст. л.;
  • Майонез;
  • Соль — ⅓ ч.л.

Приготовление салата с пекинской капустой:

Шинкуем пекинскую капусту. Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и нарезаем на небольшие кубики, отправляем в миску к капусте.

Нарезаем кубиками помидоры, вместе с кукурузой выкладываем в салат. Заправляем блюдо майонезом, солим и тщательно перемешиваем.

Любимое блюдо моих гостей: всего 4 ингредиента. Легкий и вкусный салат из пекинской капусты

В итоге мы имеем легкий салат с пекинской капустой.

Любимое блюдо моих гостей: всего 4 ингредиента. Легкий и вкусный салат из пекинской капусты

Майонез в рецепте можно заменить на сметану, так салат будет полезнее. Также в салат по вкусу добавляется зелень — петрушка и кинза.

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