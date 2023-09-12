Описание приготовления:

Расчет ингредиентов указан на емкость 500 мл. Красочное лечо сохранит в себе вкусы и ароматы летних овощей и фруктов, получится идеальным на вкус. Его можно подавать в качестве овощного салата как гарнир или как самостоятельное блюдо с хлебобулочными изделиями.

Основной ингредиент: Фрукты / Слива Блюдо: Заготовки / Лечо

Состав / Ингредиенты:

Перец болагрский 3 Штуки (красный)

Помидор 2 Штуки

Слива 7 Штук (сорт "Венгерка")

Лук репчатый 1 Штука

Чеснок 3 Зубчика

Масло растительное 40 Миллилитров

Уксус 6% 30 Миллилитров

Соль 4 Щепотки

Перец молотый 3 Щепотки

Сахар 1/2 Чайных ложки (по желанию)

Количество порций 2

Калорийность

50 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лечо из сливы на зиму»

Подготовьте указанные ингредиенты. Сливы используйте сорта "Венгерка", они менее кислые.

Сливы промойте в воде, очистите от косточки и нарежьте средними кубиками. Высыпьте нарезку в чашу измельчителя и отпюрируйте примерно 2-3 минуты.

Лук очистите от шелухи и промойте в воде. Болгарский перец сорта "Паприка" очистите от семян и промойте внутри и снаружи. Нарежьте и лук, и перец лентами. Влейте в казан растительное масло и прогрейте его. Высыпьте нарезки лука и перца, поджарьте в течение 3-5 минут.

Промойте помидоры и вырежьте зеленые сердцевинки. Нарежьте кубиками и отпюрируйте их в измельчителе 2-3 минуты.

Добавьте сливовое и томатное пюре в емкость к луку и перцу. Всыпьте соль и молотый черный перец, сахар — по желанию.

Потушите примерно 10-15 минут до уваривания массы и спрессуйте в емкость очищенные зубчики чеснока, влейте уксус. Протомите еще 2-3 минуты.

Ошпарьте банку и крышку кипятком или простерилизуйте над паром. Выложите кипящее лечо в банку и сразу же закрутите крышку по резьбе или с помощью ключа для консервации.

Остудите заготовку при комнатной температуре и перенесите на хранение в кладовую, погреб, гараж. Зимой подавайте лечо с картофельным пюре, кашей и т.д.