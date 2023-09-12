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Лечо из сливы на зиму

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Лечо из сливы на зиму

Описание приготовления:

Расчет ингредиентов указан на емкость 500 мл. Красочное лечо сохранит в себе вкусы и ароматы летних овощей и фруктов, получится идеальным на вкус. Его можно подавать в качестве овощного салата как гарнир или как самостоятельное блюдо с хлебобулочными изделиями.
Основной ингредиент: Фрукты / Слива Блюдо: Заготовки / Лечо

Состав / Ингредиенты:

  • Перец болагрский 3 Штуки (красный)
  • Помидор 2 Штуки
  • Слива 7 Штук (сорт "Венгерка")
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Чеснок 3 Зубчика
  • Масло растительное 40 Миллилитров
  • Уксус 6% 30 Миллилитров
  • Соль 4 Щепотки
  • Перец молотый 3 Щепотки
  • Сахар 1/2 Чайных ложки (по желанию)

Количество порций 2

Калорийность

50 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лечо из сливы на зиму»

Лечо из сливы на зиму

Подготовьте указанные ингредиенты. Сливы используйте сорта "Венгерка", они менее кислые.

Лечо из сливы на зиму

Сливы промойте в воде, очистите от косточки и нарежьте средними кубиками. Высыпьте нарезку в чашу измельчителя и отпюрируйте примерно 2-3 минуты.

Лечо из сливы на зиму

Лук очистите от шелухи и промойте в воде. Болгарский перец сорта "Паприка" очистите от семян и промойте внутри и снаружи. Нарежьте и лук, и перец лентами. Влейте в казан растительное масло и прогрейте его. Высыпьте нарезки лука и перца, поджарьте в течение 3-5 минут.

Лечо из сливы на зиму

Промойте помидоры и вырежьте зеленые сердцевинки. Нарежьте кубиками и отпюрируйте их в измельчителе 2-3 минуты.

Лечо из сливы на зиму

Добавьте сливовое и томатное пюре в емкость к луку и перцу. Всыпьте соль и молотый черный перец, сахар — по желанию.

Лечо из сливы на зиму

Потушите примерно 10-15 минут до уваривания массы и спрессуйте в емкость очищенные зубчики чеснока, влейте уксус. Протомите еще 2-3 минуты.

Лечо из сливы на зиму

Ошпарьте банку и крышку кипятком или простерилизуйте над паром. Выложите кипящее лечо в банку и сразу же закрутите крышку по резьбе или с помощью ключа для консервации.

Лечо из сливы на зиму

Остудите заготовку при комнатной температуре и перенесите на хранение в кладовую, погреб, гараж. Зимой подавайте лечо с картофельным пюре, кашей и т.д.

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