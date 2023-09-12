Описание приготовления:
Расчет ингредиентов указан на емкость 500 мл. Красочное лечо сохранит в себе вкусы и ароматы летних овощей и фруктов, получится идеальным на вкус. Его можно подавать в качестве овощного салата как гарнир или как самостоятельное блюдо с хлебобулочными изделиями.
Основной ингредиент: Фрукты / Слива Блюдо: Заготовки / Лечо
Состав / Ингредиенты:
- Перец болагрский 3 Штуки (красный)
- Помидор 2 Штуки
- Слива 7 Штук (сорт "Венгерка")
- Лук репчатый 1 Штука
- Чеснок 3 Зубчика
- Масло растительное 40 Миллилитров
- Уксус 6% 30 Миллилитров
- Соль 4 Щепотки
- Перец молотый 3 Щепотки
- Сахар 1/2 Чайных ложки (по желанию)
Количество порций 2
Калорийность
50 ккал
Калорийность
1 г
Белки
3 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лечо из сливы на зиму»
Подготовьте указанные ингредиенты. Сливы используйте сорта "Венгерка", они менее кислые.
Сливы промойте в воде, очистите от косточки и нарежьте средними кубиками. Высыпьте нарезку в чашу измельчителя и отпюрируйте примерно 2-3 минуты.
Лук очистите от шелухи и промойте в воде. Болгарский перец сорта "Паприка" очистите от семян и промойте внутри и снаружи. Нарежьте и лук, и перец лентами. Влейте в казан растительное масло и прогрейте его. Высыпьте нарезки лука и перца, поджарьте в течение 3-5 минут.
Промойте помидоры и вырежьте зеленые сердцевинки. Нарежьте кубиками и отпюрируйте их в измельчителе 2-3 минуты.
Добавьте сливовое и томатное пюре в емкость к луку и перцу. Всыпьте соль и молотый черный перец, сахар — по желанию.
Потушите примерно 10-15 минут до уваривания массы и спрессуйте в емкость очищенные зубчики чеснока, влейте уксус. Протомите еще 2-3 минуты.
Ошпарьте банку и крышку кипятком или простерилизуйте над паром. Выложите кипящее лечо в банку и сразу же закрутите крышку по резьбе или с помощью ключа для консервации.
Остудите заготовку при комнатной температуре и перенесите на хранение в кладовую, погреб, гараж. Зимой подавайте лечо с картофельным пюре, кашей и т.д.