Скандинавская диета лечит сердце и сосуды: эксперты рассказали, из чего она состоит

Врачи подтвердили, что скандинавская диета помогает бороться с заболеваниями сердца и сосудов. Такой план питания был введен в Финляндии для массового оздоровления нации — и сработал. О деталях оправдавшей себя скандинавской диеты рассказало издание «Аргументы и факты».

По словам диетолога Елены Желяниной, в скандинавской диете делается упор на употребление овощей, фруктов и ягод (преимущественно «северных», вроде голубики и клюквы). Жирные сорта мяса заменяются на рыбу, а сливочное масло, полуфабрикаты и переработанные продукты и вовсе исключаются. Это своеобразный микс средиземноморской и палеодиеты, замечает эксперт.

Особое место занимают корнеплоды, капуста и разные виды зелени — они обладают антиоксидантными свойствами, регулируют свертываемость крови и препятствуют злокачественным процессам в организме. В рационе приветствуются орехи, масла, а также цельные злаки — важные источники железа, магния и других минералов.

Диетолог Желянина и нутрициолог Юлия Заболоцкая-Избекова отметили, что такая диета отлично подходит россиянам. Но прежде чем изменить пищевые привычки, нужно обязательно посоветоваться со специалистом.