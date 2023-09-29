Лечо, проверенное временем: рецепт вкусной заготовки на зиму

Специи для лечо можно брать по своему вкусу.

Лечо – один из самых популярных зимних блюд, приготовленных впрок. Рецептов его приготовления немало, и каждая хозяйка имеет свой, проверенный годами способ. Сегодня предлагаем вам сделать лечо по рецепту из блога «Домашняя консервация». Он простой, а в итоге получается очень вкусная и аппетитная закуска на зиму.

Лечо, проверенное временем

Ингредиенты:

помидоры – 3 кг;

болгарский перец – 3 кг;

острый перец – 1 стручок (или по вкусу);

сахар – 250 гр;

масло – 250 мл;

соль – 2 ст. л;

растительное масло – 250 мл;

уксус 9% – 2 ст. л;

специи: лавровый лист, перец горошком или другие по вкусу и желанию.

Способ приготовления:

Помидоры и острый перец помыть, если есть поврежденные места, обрезать, и пропустить через мясорубку. Перелить все в глубокую кастрюлю для варки. Добавить соль, сахар и специи, довести все до кипения и варить 30 минут.

Болгарский перец помыть, почистить от семян и порезать. Лечо будет красивее, если брать перец разного цвета. Нарезать по желанию. Это могут быть полоски или кубики.

Через 30 минут добавить болгарский перец и готовить еще 10 минут. За три минуты до готовности влить уксус и хорошо перемешать.

Γотовое лечо разложить по стерилизованным банкам и закрыть стерилизованными крышками.

Ранее Фокус писал, как приготовить перец для фарширования зимой.