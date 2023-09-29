Всего 1 яйцо, 2 яблока и мука. Готовлю за 10 минут целую гору оладий

Оладьи стали одним из самых родных блюд для многих жителей стран СНГ. Дело в том, что оладьи, как правило, готовят бабушки в деревнях на завтрак. Это особое теплое воспоминание оставляет вкус оладий любимым даже спустя многие годы.
При этом надо заметить, что у каждой женщины в Советском Союзе был собственный рецепт оладий. Наверное, большинство способов приготовления ничем друг от друга не отличались. Но, это была пышная и ароматная выпечка на сковороде.
Расскажем, как приготовить яблочные оладьи.
Ингредиенты для яблочных оладий:
- яйцо — шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- молоко — 200 мл;
- растительное масло — ст. л.;
- мука — 380 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- яблоки — 2 шт.
Приготовление яблочных оладий:
Разбиваем в миску яйца, высыпаем сахарный песок, взбиваем венчиком до растворения песчинок. Вливаем в яичную смесь молоко и растительное масло, перемешиваем.
Просеиваем в смесь 250 грамм муки, соединяем с солью и разрыхлителем, замешиваем тесто.
Яблоки очищаем от кожуры и измельчаем на маленьких зубчиках терки.
Кладем яблочную массу в тесто, высыпаем муку и снова перемешиваем. Вымешиваем тесто руками, а затем раскатываем в пласт толщиной см.
Вырезаем стаканом круглые оладьи.
Из остатков теста формируем новый колобок, раскатываем и повторяем процедуру.
Разогреваем в сковороде растительное масло, выкладываем на поверхность оладьи.
Обжариваем оладьи до готовности на среднем огне с каждой стороны
Можно обвалять оладьи в сахарной пудре. Важно делать это в момент, пока оладьи еще горячие.