Всего 1 яйцо, 2 яблока и мука. Готовлю за 10 минут целую гору оладий

Оладьи стали одним из самых родных блюд для многих жителей стран СНГ. Дело в том, что оладьи, как правило, готовят бабушки в деревнях на завтрак. Это особое теплое воспоминание оставляет вкус оладий любимым даже спустя многие годы.

При этом надо заметить, что у каждой женщины в Советском Союзе был собственный рецепт оладий. Наверное, большинство способов приготовления ничем друг от друга не отличались. Но, это была пышная и ароматная выпечка на сковороде.

Расскажем, как приготовить яблочные оладьи.

Ингредиенты для яблочных оладий:

яйцо — шт.;

сахар — 2 ст. л.;

молоко — 200 мл;

растительное масло — ст. л.;

мука — 380 г;

разрыхлитель — 10 г;

яблоки — 2 шт.

Приготовление яблочных оладий:

Разбиваем в миску яйца, высыпаем сахарный песок, взбиваем венчиком до растворения песчинок. Вливаем в яичную смесь молоко и растительное масло, перемешиваем.

Просеиваем в смесь 250 грамм муки, соединяем с солью и разрыхлителем, замешиваем тесто.

Яблоки очищаем от кожуры и измельчаем на маленьких зубчиках терки.

Кладем яблочную массу в тесто, высыпаем муку и снова перемешиваем. Вымешиваем тесто руками, а затем раскатываем в пласт толщиной см.

Вырезаем стаканом круглые оладьи.

Из остатков теста формируем новый колобок, раскатываем и повторяем процедуру.

Разогреваем в сковороде растительное масло, выкладываем на поверхность оладьи.

Обжариваем оладьи до готовности на среднем огне с каждой стороны

Можно обвалять оладьи в сахарной пудре. Важно делать это в момент, пока оладьи еще горячие.