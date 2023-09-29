ГлавнаяРецептыКруасаны – идеальный завтрак или перекус выходного дня в считанные минуты Круасаны – идеальный завтрак или перекус выходного дня в считанные минуты На чтение: 2 минуты Хотя круассаны известны как французская выпечка, на самом деле их впервые приготовили в Италии. Слоеное тесто из множества слоев, рыхлое и хрустящее основание – что может быть вкуснее? ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал подготовил три рецепта вкусных и быстрых круассанов, которые вы точно захотите повторить еще и еще. Рецепт прост, ведь мы будем использовать уже готовую выпечку. Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша Круасаны с салями Время: 10 минут Порции: 2 Круасаны с салями / Фото Freepik Ингредиенты: – колбаса салями; – 2 круасана; – листья салата; – 100 граммов сыра; – половинка красного лука; – 2 столовые ложки соуса песто или другого любимого соуса для смазывания круассана. Приготовление: Разрезаем круассаны вдоль, смазываем соусом. Выкладываем внутрь ломтики сыра, колбасы салями, нарезаем помидоры и добавляем листья салата. По желанию добавляем красный лук и подаем на стол. Круасаны с яйцом Время: 10 минут Порции: 2 Круасаны с яйцом и беконом / Фото Cobs bread Ингредиенты: – 2 куриных яйца; – 2 круасана; – 4 ломтика бекона; – 100 граммов сыра; – луковый джем; – 2 столовые ложки кетчупа. Приготовление: Разрезаем круассаны пополам вдоль, смазываем кетчупом. На разогретой сковороде обжариваем ломтики бекона до хрустящей корочки, выкладываем на круасаны. На этой же сковороде жарим яйца, чтобы остался жидкий желток. Выкладываем их в круасаны и подаем с луковым джемом. Круасаны с шоколадно-ореховой пастой Время: 10 минут Порции: 2 Круасаны с шоколадной пастой / Фото Say grace blog Ингредиенты: – 2 круасана; – шоколадно-ореховая паста; – ягоды или фрукты по выбору; – 1 столовая ложка сахарной пудры. Приготовление: Разрезаем круассаны пополам вдоль и смазываем их шоколадно-ореховой пастой. Нарезаем мелкими кубиками любимые ягоды или фрукты: клубнику, малину, персики, нектарины или бананы. Начиняем круасаны. Посыпаем их сахарной пудрой и подаем на стол. Приятного аппетита! Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить тыквенную кашу с рисом на молоке. Поделитесь с друзьями