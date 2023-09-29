Круасаны – идеальный завтрак или перекус выходного дня в считанные минуты

Хотя круассаны известны как французская выпечка, на самом деле их впервые приготовили в Италии. Слоеное тесто из множества слоев, рыхлое и хрустящее основание – что может быть вкуснее?

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

24 канал подготовил три рецепта вкусных и быстрых круассанов, которые вы точно захотите повторить еще и еще. Рецепт прост, ведь мы будем использовать уже готовую выпечку.

Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша

Круасаны с салями

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2

Круасаны с салями / Фото Freepik

Ингредиенты:

– колбаса салями;

– 2 круасана;

– листья салата;

– 100 граммов сыра;

– половинка красного лука;

– 2 столовые ложки соуса песто или другого любимого соуса для смазывания круассана.

Приготовление:

Разрезаем круассаны вдоль, смазываем соусом.

Выкладываем внутрь ломтики сыра, колбасы салями, нарезаем помидоры и добавляем листья салата.

По желанию добавляем красный лук и подаем на стол.

Круасаны с яйцом

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2

Круасаны с яйцом и беконом / Фото Cobs bread

Ингредиенты:

– 2 куриных яйца;

– 2 круасана;

– 4 ломтика бекона;

– 100 граммов сыра;

– луковый джем;

– 2 столовые ложки кетчупа.

Приготовление:

Разрезаем круассаны пополам вдоль, смазываем кетчупом.

На разогретой сковороде обжариваем ломтики бекона до хрустящей корочки, выкладываем на круасаны. На этой же сковороде жарим яйца, чтобы остался жидкий желток.

Выкладываем их в круасаны и подаем с луковым джемом.

Круасаны с шоколадно-ореховой пастой

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2



Круасаны с шоколадной пастой / Фото Say grace blog

Ингредиенты:

– 2 круасана;

– шоколадно-ореховая паста;

– ягоды или фрукты по выбору;

– 1 столовая ложка сахарной пудры.

Приготовление:

Разрезаем круассаны пополам вдоль и смазываем их шоколадно-ореховой пастой.

Нарезаем мелкими кубиками любимые ягоды или фрукты: клубнику, малину, персики, нектарины или бананы. Начиняем круасаны.

Посыпаем их сахарной пудрой и подаем на стол.

Приятного аппетита!

Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить тыквенную кашу с рисом на молоке.