ГлавнаяРецептыЛегендарные цвикли: готовим аппетитную закуску из свеклы и хрена на Пасху Легендарные цвикли: готовим аппетитную закуску из свеклы и хрена на Пасху На чтение: 1 минута Приготовьте на пасхальный стол традиционную украинскую закуску из свеклы и хрена. Цвикли прекрасно подходят к мясу и холодцу. НОВОСТИ ВКУСНО Цвикли самые распространенные на западе Украины. Их можно употреблять даже как самостоятельное блюдо. Стоит попробовать Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов на скорую руку Традиционный рецепт цвиклей Время: 1 час Порций: 6 Ингредиенты: – 1 килограмм свеклы; – 170 граммов хрена; – 20 граммов сахара; – 30 миллилитров уксуса; – 8 граммов соли. Не знаєте, що приготувати? Заморожені креветки, мідії, крабові палички – обирайте найсмачніше від ТМ «Водний Світ» – лідера на українському ринку морепродуктів. Насолоджуйтесь кулінарними експериментами, а бренд подбає про якість та бездоганний смак! Приготовление: Отварите или запеките в духовке свеклу с кожурой. Далее охладите ее и почистьте. Натрите свеклу на самой мелкой терке. Корень хрена также почистьте и натрите на мелкой терке. Перемешайте свеклу с хреном, добавьте уксус, соль и сахар. Еще раз хорошо перемешайте и подавайте. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить домашнюю колбасу из свинины и курицы. Поделитесь с друзьями