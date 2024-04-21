Легендарные цвикли: готовим аппетитную закуску из свеклы и хрена на Пасху

Приготовьте на пасхальный стол традиционную украинскую закуску из свеклы и хрена. Цвикли прекрасно подходят к мясу и холодцу.

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Цвикли самые распространенные на западе Украины. Их можно употреблять даже как самостоятельное блюдо.

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Традиционный рецепт цвиклей

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм свеклы;

– 170 граммов хрена;

– 20 граммов сахара;

– 30 миллилитров уксуса;

– 8 граммов соли. Не знаєте, що приготувати? Заморожені креветки, мідії, крабові палички – обирайте найсмачніше від ТМ «Водний Світ» – лідера на українському ринку морепродуктів. Насолоджуйтесь кулінарними експериментами, а бренд подбає про якість та бездоганний смак!

Приготовление:

Отварите или запеките в духовке свеклу с кожурой. Далее охладите ее и почистьте. Натрите свеклу на самой мелкой терке. Корень хрена также почистьте и натрите на мелкой терке. Перемешайте свеклу с хреном, добавьте уксус, соль и сахар. Еще раз хорошо перемешайте и подавайте.

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