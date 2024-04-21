Описание приготовления:

Сладковатые и нежные, с добавлением черной смородины, они идеально подойдут для завтрака и дадут заряд бодрости на весь день! В рецепте нет ни грамма пшеничной муки и рафинированного сахара, но вы этого ни за что не заметите. Кексы получаются пушистые и ароматные!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука / Кукурузная мука / Гречневая мука Блюдо: Выпечка / Кексы Диета: Без глютена / ПП рецепты

Состав / Ингредиенты:

Куриные яйца 2 Штуки

Йогурт 50 Грамм (натуральный)

Мука гречневая 60 Грамм

Мука кукурузная 75 Грамм

Масло оливковое 3 Ст. ложки

Сахарозаменитель 50 Грамм (Эритритол)

Ванилин 1 Штука (1 пакетик)

Разрыхлитель 10 Грамм (1 пакетик)

Черная смородина 100 Грамм (у меня замороженная)

Соль 1 Щепотка

Количество порций 6

Калорийность

260 ккал

Калорийность

5 г

Белки

15 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кексы без глютена ПП»

Подготовьте все необходимые продукты для приготовления кексов.

В миску вбейте куриные яйца, добавьте соль и сахарозаменитель "Эритритол". Тщательно перемешайте венчиком.

Добавьте йогурт и перемешайте.

Влейте оливковое масло, перемешайте.

Всыпьте оба вида муки, разрыхлитель и ванилин. Тщательно перемешайте тесто, чтобы оно было без комочков.

Всыпьте смородину (не размораживая) и аккуратно перемешайте.

Разложите тесто по формочкам на 2/3. Выпекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

Готовность поверьте зубочисткой, она должна выйти сухой из середины кекса. Остудите кексы.

Подавайте с чаем, кофе или молоком. Приятного аппетита!