Описание приготовления:
Сладковатые и нежные, с добавлением черной смородины, они идеально подойдут для завтрака и дадут заряд бодрости на весь день! В рецепте нет ни грамма пшеничной муки и рафинированного сахара, но вы этого ни за что не заметите. Кексы получаются пушистые и ароматные!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука / Кукурузная мука / Гречневая мука Блюдо: Выпечка / Кексы Диета: Без глютена / ПП рецепты
Состав / Ингредиенты:
- Куриные яйца 2 Штуки
- Йогурт 50 Грамм (натуральный)
- Мука гречневая 60 Грамм
- Мука кукурузная 75 Грамм
- Масло оливковое 3 Ст. ложки
- Сахарозаменитель 50 Грамм (Эритритол)
- Ванилин 1 Штука (1 пакетик)
- Разрыхлитель 10 Грамм (1 пакетик)
- Черная смородина 100 Грамм (у меня замороженная)
- Соль 1 Щепотка
Количество порций 6
Калорийность
260 ккал
Калорийность
5 г
Белки
15 г
Жиры
25 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кексы без глютена ПП»
Подготовьте все необходимые продукты для приготовления кексов.
В миску вбейте куриные яйца, добавьте соль и сахарозаменитель "Эритритол". Тщательно перемешайте венчиком.
Добавьте йогурт и перемешайте.
Влейте оливковое масло, перемешайте.
Всыпьте оба вида муки, разрыхлитель и ванилин. Тщательно перемешайте тесто, чтобы оно было без комочков.
Всыпьте смородину (не размораживая) и аккуратно перемешайте.
Разложите тесто по формочкам на 2/3. Выпекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.
Готовность поверьте зубочисткой, она должна выйти сухой из середины кекса. Остудите кексы.
Подавайте с чаем, кофе или молоком. Приятного аппетита!