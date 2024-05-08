ГлавнаяРецептыЛегкий завтрак после праздников: простой рецепт бургера в лаваше от Эктора Хименеса-Браво Легкий завтрак после праздников: простой рецепт бургера в лаваше от Эктора Хименеса-Браво На чтение: 1 минута Если после Пасхи вы хотите чего-то легкого, воспользуйтесь этим рецептом. Бургер в лаваше вам точно понравится. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Судья «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво поделился своим простым рецептом. По его словам, бургер в лаваше является не таким калорийным, как обычный, но точно очень вкусный. Будет вкусно Сметут со стола за секунду: готовим божественный пирог с печенью и яйцом Бургер в лаваше Время: 30 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 400 граммов фарша из свинины или говядины; – соль по вкусу; – 2 лаваша; – 100 граммов твердого сыра; – половина синей луковицы; – микс зелени по вкусу; – 1 томат; – 1 кислый огурец. Для соуса: – 2 чайные ложки майонеза; – 2 чайные ложки кетчупа; – 1 чайная ложка горчицы; – паприка по вкусу. Приготовление: Сформируйте 2 котлеты, посолите и обжарьте с обеих сторон до золотистого цвета. Лаваш разрежьте в одном месте до середины и условно поделите его на 4 части. На 1 часть положите соус, котлету и сыр, на 2 – синий лук, микс зелени и помидор, на 3 – кислый огурец, а на 4 – соус. Заверните и обжарьте на сухой сковороде до хрустящей корочки. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный соус дзадзики. Поделитесь с друзьями