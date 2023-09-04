Самые лучшие кредитные карты для путешествий по всему миру

Сегодня российские банки предлагают большой выбор кредитных карт на разнообразных условиях. Среди пластиковых продуктов наиболее распространены стандартные кредитки с определенным лимитом для оплаты покупок и снятия наличных, основным выгодным преимуществом которых является льготный период. Но также некоторые финансовые учреждения предлагают кредитные карты на специальных условиях, которые наиболее подойдут для определенных целей. В этой статье редакция портала finansim.ru расскажет о том, какие самые лучшие карты можно оформить в банках для путешествий.

Кредитная карта All Airlines

В банке Тинькофф (лицензия ЦБ РФ №2673) доступна специализированная кредитная карта All Airlines – это отличный инструмент для тех, кто любит путешествовать по миру. Этот пластик предоставляет держателю возможность получать скидки и бонусы на авиабилеты, проживание в отелях и аренду транспортных средств в разных странах.

По карте предусмотрены скидки и бонусы на авиаперелеты от партнеров Тинькофф Банка. Например, при покупке билета на самолет можно получить скидку до 30%. Полный список партнеров представлен на официальном сайте финансового учреждения.

Клиентам предоставляется бесплатный доступ к программе лояльности банка, по условиям которой участникам программы начисляются бонусы за каждую покупку по карте. Эти бонусы можно обменивать на авиабилеты, отели и многое другое.

За каждую покупку по карте Тинькофф начисляются мили, их можно тратить при покупке авиабилетов.

Отметим отдельно, что карта All Airlines работает во многих странах мира.

Сегодня специализированные кредитные карты позволяют получать существенные бонусы за оплату билетов и отелей по всему миру

Условия начисления и использования кэшбэка

Кэшбэк по карте All Airlines начисляется в виде миль. Их можно тратить для оплаты билетов стоимостью от 6 000 рублей, а также для оплаты связи «Тинькофф Мобайл» -(до 3000 рублей).

Повышенный бэк предусмотрен на покупки через сервис «Тинькофф Путешествия», где за бронирование отелей начисляется 10% кэшбэка, за покупку авиабилетов — 7%, а за покупку билетов на поезд и оплату туров — 5%.

Также 2% кэшбэка начисляется за покупки билетов на сайтах некоторых авиаперевозчиков (например, «Аэрофлот», «Победа», Ural Airlines, S7) и за повседневные покупки в кафе, магазинах и т.д.

Банк предлагает специальные предложения с кэшбэком до 30% на оплату товаров в определенных категориях у партнеров.

Условия оформления карты

Обслуживание карты – 1890 рублей в год.

Льготный период – до 55 дней. Обращаем внимание что грейс распространяется только на безналичнную оплату товаров и услуг.

Кредитный лимит – до 700 000 рублей.

Процентная ставка зависит от операций по карте – до 39,9% при безналичной оплате, до 59,9% – на снятие наличных и переводы на другие счета и карты. При соблюдении условий льготного периода ставка составляет 0%.

Кредитная карта Alfa Travel

Альфа-Банк (лицензия ЦБ РФ №1326) также предлагает специализированную кредитную карту, которая будет наиболее выгодна для тех, кто часто путешествует.

Условия начисления и использования кэшбэка

Размер кэшбэка зависит от того, какие услуги оплачиваются пластиком:

При бронировании отелей на сайте travel.alfabank.ru с помощью данной карты начисляется кэшбэк в виде миль в размере 12%.

При покупке билетов на поезд, кэшбэк составляет 7%.

За приобретение билетов на самолет начисляется бэк 5%.

При оплате остальных покупок кэшбэк составит 2%.

Мили, начисленные на карту, можно использовать для полной или частичной компенсации стоимости билетов и гостиниц. Курс обмена миль на рубли составляет 1 миля = 1 рубль.



Условия оформления карты

Выпуск карты – бесплатно.

Обслуживание карты также бесплатно в течение первого года, затем составляет 990 рублей в год.

Льготный период – до 60 дней. Грейс распространяется только на безналичные покупки.

Кредитный лимит – до 300 000 рублей.

Процентная ставка – от 11,99% годовых на безналичные операции и от 59,9% годовых на снятие наличных и переводы. При соблюдении условий льготного периода ставка составит 0%.

СМС-уведомления бесплатны в течение первого месяца, затем составляют 159 рублей в месяц при отсутствии операций по карте.

В конце отдельно отметим, что изучить подробные параметры кредитных пластиков и требования к заемщикам для оформления карты вы можете на нашем портале. На платформе представлены кредитные карты всех российских банков. Пользователи могут ознакомиться с условиями каждого продукта или подобрать кредитную программу, используя фильтры, выбрать один или несколько вариантов, заполнить и отправить заявки во все банки сразу с помощью нашего сервиса.