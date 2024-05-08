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Серый хлеб в хлебопечке

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Серый хлеб в хлебопечке

Описание приготовления:

Пропорции пшеничной и ржаной муки можно немного поменять. Чем больше добавить ржаной, тем темнее и плотнее будет готовый хлеб. Готовый хлеб очень вкусный в теплом виде. На нем будет аппетитная хрустящая корочка.
Основной ингредиент: Мука / Дрожжи Блюдо: Выпечка / Хлеб

Состав / Ингредиенты:

  • Мука ржаная 130 Грамм
  • Мука пшеничная 440 Грамм
  • Соль 1 Чайная ложка
  • Сахар 1 Ст. ложка
  • Растительное масло 3 Ст. ложки
  • Дрожжи сухие 8 Грамм
  • Вода 330 Миллилитров

Количество порций 5

Калорийность

265 ккал

Калорийность

6 г

Белки

6 г

Жиры

39 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Серый хлеб в хлебопечке»

Серый хлеб в хлебопечке

Для приготовления хлеба подготовьте необходимые ингредиенты. Оба вида муки просейте через сито, чтобы насытить кислородом.

Серый хлеб в хлебопечке

В чашу хлебопечки налейте воду и добавьте соль и сахар.

Серый хлеб в хлебопечке

Влейте растительное масло.

Серый хлеб в хлебопечке

Добавьте оба вида муки. Сверху насыпьте сухие дрожжи.

Серый хлеб в хлебопечке

Поставьте чашу в хлебопечку и закройте крышку. Включите основной режим выпечки хлеба. Обычно это 3-3,5 часа. Вес 900-1000 грамм, цвет корочки средний.

Серый хлеб в хлебопечке

Дальше всю работу хлебопечка сделает сама. Постепенно сформируется тесто в комок.

Серый хлеб в хлебопечке

Спустя указанное время хлебопечка издаст звуковой сигнал, говорящий о том, что хлеб готов. Достаньте его и оберните полотенцем. Оставьте остыть.

Серый хлеб в хлебопечке

Готовый хлеб храните в пакете. Приятного аппетита!

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