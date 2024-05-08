Описание приготовления:

Пропорции пшеничной и ржаной муки можно немного поменять. Чем больше добавить ржаной, тем темнее и плотнее будет готовый хлеб. Готовый хлеб очень вкусный в теплом виде. На нем будет аппетитная хрустящая корочка.

Основной ингредиент: Мука / Дрожжи Блюдо: Выпечка / Хлеб

Состав / Ингредиенты:

Мука ржаная 130 Грамм

Мука пшеничная 440 Грамм

Соль 1 Чайная ложка

Сахар 1 Ст. ложка

Растительное масло 3 Ст. ложки

Дрожжи сухие 8 Грамм

Вода 330 Миллилитров

Количество порций 5

Калорийность

265 ккал

Калорийность

6 г

Белки

6 г

Жиры

39 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Серый хлеб в хлебопечке»

Для приготовления хлеба подготовьте необходимые ингредиенты. Оба вида муки просейте через сито, чтобы насытить кислородом.

В чашу хлебопечки налейте воду и добавьте соль и сахар.

Влейте растительное масло.

Добавьте оба вида муки. Сверху насыпьте сухие дрожжи.

Поставьте чашу в хлебопечку и закройте крышку. Включите основной режим выпечки хлеба. Обычно это 3-3,5 часа. Вес 900-1000 грамм, цвет корочки средний.

Дальше всю работу хлебопечка сделает сама. Постепенно сформируется тесто в комок.

Спустя указанное время хлебопечка издаст звуковой сигнал, говорящий о том, что хлеб готов. Достаньте его и оберните полотенцем. Оставьте остыть.

Готовый хлеб храните в пакете. Приятного аппетита!