Описание приготовления:
Пропорции пшеничной и ржаной муки можно немного поменять. Чем больше добавить ржаной, тем темнее и плотнее будет готовый хлеб. Готовый хлеб очень вкусный в теплом виде. На нем будет аппетитная хрустящая корочка.
Основной ингредиент: Мука / Дрожжи Блюдо: Выпечка / Хлеб
Состав / Ингредиенты:
- Мука ржаная 130 Грамм
- Мука пшеничная 440 Грамм
- Соль 1 Чайная ложка
- Сахар 1 Ст. ложка
- Растительное масло 3 Ст. ложки
- Дрожжи сухие 8 Грамм
- Вода 330 Миллилитров
Количество порций 5
Калорийность
265 ккал
Калорийность
6 г
Белки
6 г
Жиры
39 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Серый хлеб в хлебопечке»
Для приготовления хлеба подготовьте необходимые ингредиенты. Оба вида муки просейте через сито, чтобы насытить кислородом.
В чашу хлебопечки налейте воду и добавьте соль и сахар.
Влейте растительное масло.
Добавьте оба вида муки. Сверху насыпьте сухие дрожжи.
Поставьте чашу в хлебопечку и закройте крышку. Включите основной режим выпечки хлеба. Обычно это 3-3,5 часа. Вес 900-1000 грамм, цвет корочки средний.
Дальше всю работу хлебопечка сделает сама. Постепенно сформируется тесто в комок.
Спустя указанное время хлебопечка издаст звуковой сигнал, говорящий о том, что хлеб готов. Достаньте его и оберните полотенцем. Оставьте остыть.
Готовый хлеб храните в пакете. Приятного аппетита!