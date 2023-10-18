Рецепт: Гарнир из тыквы — В охотку!

Ингредиенты:
тыква — 150 грамм;
масло сливочное — 30 грамм;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу
Способ приготовления: Вот и пришла пора тыквы. Спелая, яркая, оранжевая красавица снова на столе! А сколько всего вкусного можно приготовить из тыквы! И сколько пользы можно получить! Сегодня мне захотелось приготовить интересный и не менее вкусный гарнир из тыквы. Такую тыковку можно употреблять и как самостоятельное блюдо.
Итак, что понадобится? Конечно, ее высочество тыква! Тыква у меня ярко-оранжевого цвета, красавица! И значит — в ней много каротина. Тыкву моем и чистим от семян. Нарезаем брусочками примерно по два сантиметра.
Выкладываем на сковороду кусочек сливочного масла и растапливаем его.
Сюда же в масло выкладываем брусочки тыквы и жарим ее на среднем огне.
Обжариваем так тыкву минуты три и переворачиваем ее на другую сторону.
Жарим брусочки тыквы до мягкости и румяности, а затем присыпаем сверху солью по вкусу и черным молотым перцем.
Далее перекладывает наше вкусное и полезное блюдо на красивую тарелку и даём немного остыть. Употреблять лучше в теплом виде.
Шикарное, вкусное и необычное блюдо можно употреблять самостоятельно или подойдёт в качестве гарнира к любому мясу. Мне нравится есть такую тыковку самостоятельно. Вкус получается сливочный, свежий, пикантный. Попробуйте обязательно, если так никогда не готовили тыкву!
Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 15 руб.