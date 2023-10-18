Рецепт: Гарнир из тыквы — В охотку!

Ингредиенты:

тыква — 150 грамм;

масло сливочное — 30 грамм;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления: Вот и пришла пора тыквы. Спелая, яркая, оранжевая красавица снова на столе! А сколько всего вкусного можно приготовить из тыквы! И сколько пользы можно получить! Сегодня мне захотелось приготовить интересный и не менее вкусный гарнир из тыквы. Такую тыковку можно употреблять и как самостоятельное блюдо.

Итак, что понадобится? Конечно, ее высочество тыква! Тыква у меня ярко-оранжевого цвета, красавица! И значит — в ней много каротина. Тыкву моем и чистим от семян. Нарезаем брусочками примерно по два сантиметра.

Выкладываем на сковороду кусочек сливочного масла и растапливаем его.

Сюда же в масло выкладываем брусочки тыквы и жарим ее на среднем огне.

Обжариваем так тыкву минуты три и переворачиваем ее на другую сторону.

Жарим брусочки тыквы до мягкости и румяности, а затем присыпаем сверху солью по вкусу и черным молотым перцем.

Далее перекладывает наше вкусное и полезное блюдо на красивую тарелку и даём немного остыть. Употреблять лучше в теплом виде.

Шикарное, вкусное и необычное блюдо можно употреблять самостоятельно или подойдёт в качестве гарнира к любому мясу. Мне нравится есть такую тыковку самостоятельно. Вкус получается сливочный, свежий, пикантный. Попробуйте обязательно, если так никогда не готовили тыкву!

Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 15 руб.