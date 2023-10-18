Превратить обычное печенье в нечто экстравагантное очень просто. Стоит лишь испечь воздушные печеньки и окунуть их в сладкое варенье с кокосовой стружкой. 25 минут на приготовление и выпекание — и вот на вашем столе благоухающее, невероятно вкусное лакомство, которым приятно угостить приятельниц или побаловать семью в выходной день.

Редакция «Со Вкусом» предлагает испробовать рецепт из минимального набора продуктов. В итоге у вас получится красивый по виду и чудесный по вкусу десерт. Если изо дня в день на вас тоскливо смотрят остатки варенья или джема в холодильнике, самое время приготовить это безупречное кокосовое печенье в сиропе.

Кокосовое печенье в сиропе из варенья: нюансы приготовления

Это нежное печенье отлично сочетается с сухофруктами, шоколадом и сладкими топингами. Так что можете смело экспериментировать с данной выпечкой. По классическому рецепту итальянцы советуют макать такое печенье в абрикосовое варенье и украсить миндалем. Рекомендуем сделать такие, возможно, они станут вашей праздничной традицией.

Ингредиенты

Сливочное масло150 г Яйцо1 шт. Сахарная пудра60 г Соль1 щеп. Ванильный сахар10 г Лимонная цедра по вкусу Пшеничная мука350 г Разрыхлитель7 г Абрикосовый джем по вкусу Кокосовая стружка3 ст. л.

Приготовление

В глубокую тарелку влейте растопленное сливочное масло, всыпьте сахарную пудру и ванильный сахар (ванилин). Всё тщательно размешайте до однородной консистенции. Разбейте яйцо и размешайте с помощью венчика. Постепенно всыпьте просеянную муку и разрыхлитель. Добавьте тертую цедру лимона. Замесите мягкое тесто. Сформируйте шарики маленьких размеров и каждое слегка придавите ладонью. Выложите кругляши на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой. Отправьте десерт в разогретую до 180 градусов духовку на 13–15 минут. Варенье немного разведите водой и погрузите в массу получившееся печенье. Затем каждое изделие посыпьте кокосовой стружкой.

Подождите, пока готовое печенье полностью остынет и подавайте к столу. Оно прекрасно сочетается с любыми напитками, будь-то крепкий кофе и несладкий компот. Друзья, если вам понравился рецепт, не забывайте его сохранить себе, чтобы не потерять! Также узнайте, почему куркума с мёдом — сильнейший природный антибиотик.