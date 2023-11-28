ГлавнаяРецептыЛегко и быстро: подборка рецептов горячих бутербродов на сковороде и в микроволновке Легко и быстро: подборка рецептов горячих бутербродов на сковороде и в микроволновке На чтение: 2 минуты Горячие бутерброды всегда выручают, когда хочется очень быстро перекусить. Попробуйте немного разнообразить привычное блюдо, воспользовавшись нашими рецептами. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Горячие бутерброды можно приготовить на сковороде и в микроволновке. Мы предлагаем 2 оригинальных рецепта – выбирайте по своему вкусу. Обязательно попробуйте Гастрономическое путешествие в Италию: 3 блюда, которые следует приготовить на ужин Горячие бутерброды с колбасой и сыром в кляре Время: 10 минут Порций: 1 Ингредиенты: – 2 ломтика хлеба; – 2 слайса колбасы или ветчины; – 2 слайса твердого сыра; – 1 столовая ложка горчицы; – 1 яйцо; – 2 столовые ложки молока; – соль и перец по вкусу; – 1 столовая ложка сливочного масла. Приготовление: Смажьте ломтики хлеба с одной стороны горчицей. Сверху на горчицу выложите по кусочку твердого сыра и колбасы или ветчины, после чего сложите сэндвич. Смешайте 1 яйцо с 2 столовыми ложками молока, всыпьте щепотку соли и перца, хорошо перемешайте. Растопите на сковороде сливочное масло, обмакните сэндвич в яичную смесь, а затем выложите его на сковороду с растопленным маслом. Жарьте по 1 минуте с каждой стороны. Горячие бутерброды с соусом бешамель и яйцом Время: 15 минут Порций: 1 Ингредиенты: – 2 ломтика хлеба; – 2 слайса ветчины; – 2 слайса твердого сыра; – 1 яйцо; – 125 миллилитров молока; – 1 столовая ложка муки; – 25 граммов сливочного масла; – 1 чайная ложка дижонской горчицы; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Растопите в сотейнике сливочное масло, добавьте муку, размешайте до однородности. Влейте молоко порциями, постоянно помешивая. Проварите 2 минуты, чтобы соус загустел. Добавьте горчицу, доведите до вкуса солью и чёрным перцем. Подсушите хлеб или поджарьте с обеих сторон. Выложите на каждый ломтик ветчину, сыр и полейте соусом. Отправьте бутерброды в микроволновку, пока творог не расплавится. Пожарьте яичницу и выложите ее на готовые бутерброды. Приятного аппетита! Понравились рецепты? Узнайте, как готовить разнообразные тарталетки с тунцом. Поделитесь с друзьями