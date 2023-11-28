Легко и быстро: подборка рецептов горячих бутербродов на сковороде и в микроволновке

Горячие бутерброды всегда выручают, когда хочется очень быстро перекусить. Попробуйте немного разнообразить привычное блюдо, воспользовавшись нашими рецептами.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Горячие бутерброды можно приготовить на сковороде и в микроволновке. Мы предлагаем 2 оригинальных рецепта – выбирайте по своему вкусу.

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Горячие бутерброды с колбасой и сыром в кляре

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 2 ломтика хлеба;

– 2 слайса колбасы или ветчины;

– 2 слайса твердого сыра;

– 1 столовая ложка горчицы;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки молока;

– соль и перец по вкусу;

– 1 столовая ложка сливочного масла.

Приготовление:

Смажьте ломтики хлеба с одной стороны горчицей. Сверху на горчицу выложите по кусочку твердого сыра и колбасы или ветчины, после чего сложите сэндвич. Смешайте 1 яйцо с 2 столовыми ложками молока, всыпьте щепотку соли и перца, хорошо перемешайте. Растопите на сковороде сливочное масло, обмакните сэндвич в яичную смесь, а затем выложите его на сковороду с растопленным маслом. Жарьте по 1 минуте с каждой стороны.

Горячие бутерброды с соусом бешамель и яйцом

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 2 ломтика хлеба;

– 2 слайса ветчины;

– 2 слайса твердого сыра;

– 1 яйцо;

– 125 миллилитров молока;

– 1 столовая ложка муки;

– 25 граммов сливочного масла;

– 1 чайная ложка дижонской горчицы;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Растопите в сотейнике сливочное масло, добавьте муку, размешайте до однородности. Влейте молоко порциями, постоянно помешивая. Проварите 2 минуты, чтобы соус загустел. Добавьте горчицу, доведите до вкуса солью и чёрным перцем. Подсушите хлеб или поджарьте с обеих сторон. Выложите на каждый ломтик ветчину, сыр и полейте соусом. Отправьте бутерброды в микроволновку, пока творог не расплавится. Пожарьте яичницу и выложите ее на готовые бутерброды.

Приятного аппетита!

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