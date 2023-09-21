ГлавнаяРецептыБелые маринованные грибы – лучшая закуска на зиму Белые маринованные грибы – лучшая закуска на зиму На чтение: 2 минуты На рынке можно приобрести крупные и красивые белые грибы. Чтобы правильно заготовить их на зиму, делимся рецептом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Белые грибочки можно не только сушить или замораживать, но и мариновать. Чтобы они точно удались, представляем рецепт украинского шеф-повара и ресторатора Евгения Клопотенко. Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша Подавайте их с растительным маслом, кольцами лука или другой любимой зеленью. Рецепт маринованных белых грибов Время: 60 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 800 граммов сырых белых грибов; – 1 литр воды; – 2 столовые ложки соли; – 1 столовая ложка сахара; – 50 граммов 9% уксуса; – 2 бутона гвоздики; – 2 горошка черного перца; – 1 лавровый лист. Приготовление: Свежие белые грибы тщательно перебираем, промываем и срезаем низ ножек. Переводим грибы в кастрюлю, заливаем водой с солью. Варим их 20 минут после закипания. В процессе варки появляется пена, ее необходимо аккуратно удалять ложкой или шумовкой. Перекладываем грибы на дуршлаг и хорошо промойте под проточной водой. Для маринада вливаем в кастрюлю 1 литр кипятка, добавьте 2 столовых ложки соли, сахар, 2 бутона гвоздики, горошки черного перца и лавровый лист. Варим маринад до растворения соли и сахара, затем добавляем уксуса. В кипящий маринад бросаем грибы и варим 10 минут. Переводим белые грибы в банки, заливаем маринадом со специями и закрываем крышками. Ставим их стерилизоваться 15 минут на маленьком огне, Закрываем крышками и переворачиваем вверх дном. Укрываем теплым одеялом и оставляем охлаждаться в сутки. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить самые вкусные консервированные салаты на зиму. Поделитесь с друзьями