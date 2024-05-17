Описание приготовления:

Для получения более насыщенного аромата можно взять гречишный мёд. Но мне вкус такого мёда не очень нравится сам по себе, поэтому мёд у меня обычный.

Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Хлеб

Состав / Ингредиенты:

Мука пшеничная 270 Грамм

Мука гречневая 60 Грамм

Вода 250 Миллилитров

Дрожжи сухие 7 Грамм

Мед 2 Ст. ложки

Соль 1 Чайная ложка

Растительное масло 2 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

259 ккал

Калорийность

6 г

Белки

6 г

Жиры

38 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пшенично-гречневый хлеб»

Для приготовления хлеба подготовьте все ингредиенты. Оба вида муки просейте через сито, чтобы насытить кислородом. Просеянная мука лучше поднимается, а значит готовый хлеб будет более пористый.

В миску налейте теплую воду и добавьте дрожжи. Размешайте, чтобы они начали растворяться.

Затем вмешайте соль, растительное масло и жидкий мёд. Если мёд засахаренный, то можно погреть его в микроволновой печи.

Всыпьте в чашу гречневую муку.

Затем постепенно всыпайте пшеничную муку и вмешивайте её в тесто. Муки может понадобиться чуть больше или меньше, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь на консистенцию готового теста.

Готовое тесто легко формируется в комок и не липнет к рукам. Накройте чашу с тестом полотенцем и поставьте в тёплое место на 1 час, чтобы оно подошло.

После подхода тесто обомните.

Форму для выпечки смажьте растительным маслом и выложите в неё тесто.

Дайте тесту постоять в форме еще минут 15. Оно немного увеличится в размере. Поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 30-40 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Готовый хлеб стал золотистого цвета. Извлеките его из формы и обмажьте со всех сторон мокрыми руками. Это придаст хлебу хрустящую корочку. Оберните хлеб в полотенце и остудите.

Готовый хлеб нарежьте и подавайте к столу. Приятного аппетита!