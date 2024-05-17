Описание приготовления:
Для получения более насыщенного аромата можно взять гречишный мёд. Но мне вкус такого мёда не очень нравится сам по себе, поэтому мёд у меня обычный.
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Хлеб
Состав / Ингредиенты:
- Мука пшеничная 270 Грамм
- Мука гречневая 60 Грамм
- Вода 250 Миллилитров
- Дрожжи сухие 7 Грамм
- Мед 2 Ст. ложки
- Соль 1 Чайная ложка
- Растительное масло 2 Ст. ложки
Количество порций 4
Калорийность
259 ккал
Калорийность
6 г
Белки
6 г
Жиры
38 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пшенично-гречневый хлеб»
Для приготовления хлеба подготовьте все ингредиенты. Оба вида муки просейте через сито, чтобы насытить кислородом. Просеянная мука лучше поднимается, а значит готовый хлеб будет более пористый.
В миску налейте теплую воду и добавьте дрожжи. Размешайте, чтобы они начали растворяться.
Затем вмешайте соль, растительное масло и жидкий мёд. Если мёд засахаренный, то можно погреть его в микроволновой печи.
Всыпьте в чашу гречневую муку.
Затем постепенно всыпайте пшеничную муку и вмешивайте её в тесто. Муки может понадобиться чуть больше или меньше, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь на консистенцию готового теста.
Готовое тесто легко формируется в комок и не липнет к рукам. Накройте чашу с тестом полотенцем и поставьте в тёплое место на 1 час, чтобы оно подошло.
После подхода тесто обомните.
Форму для выпечки смажьте растительным маслом и выложите в неё тесто.
Дайте тесту постоять в форме еще минут 15. Оно немного увеличится в размере. Поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 30-40 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.
Готовый хлеб стал золотистого цвета. Извлеките его из формы и обмажьте со всех сторон мокрыми руками. Это придаст хлебу хрустящую корочку. Оберните хлеб в полотенце и остудите.
Готовый хлеб нарежьте и подавайте к столу. Приятного аппетита!