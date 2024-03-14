Ленивые голубцы — это блюдо, которое, в отличие от обычных голубцов, готовится гораздо проще и быстрее. Дело в том, что капусту не нужно отваривать целиком, а потом не нужно заворачивать в листья мясной фарш, что является делом трудоемким и требует не так уж мало времени. Для ленивых голубцов капусту шинкуют или рубят, а потом добавляют прямо в фарш. Доводятся до готовности такие голубцы по-разному: в духовке, в казане, в кастрюле или в мультиварке, иногда тушатся в сковороде. Изучите 10 наших очень вкусных и простых рецептов приготовления ленивых голубцов пошагово.

Ленивые голубцы в духовке с подливкой — пошаговый рецепт

Ленивые голубцы в духовке с подливкой – это блюдо из мясного фарша, отварного риса и капусты, они очень напоминают котлеты. Благодаря подливе голубцы получаются сочными, вкусными и вполне самодостаточными. Готовить голубцы в духовке – одно удовольствие, ведь пока они запекаются, можно заняться другими делами. Подают такие голубцы обычно с рубленой зеленью и сметаной.

Ингредиенты –+15 порц.

Для фарша:

Фарш ½ кг (свинина + говядина)

Рис белый ½ стакана

Капуста белокочанная ½ кг

Лук репчатый 2 шт.

Яйцо куриное 1 шт.

Соль по вкусу

Специи для фарша по вкусу

Сухари панировочные по мере надобности

Для соуса:

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Помидор 300 гр.

Чеснок 2 зубчика

Сметана 150 гр.

Вода кипячёная ½ л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное 3 ст.л.

Специи и Приправы по вкусу

На порцию Калории: 155 ккал Белки: 8.3 г Жиры: 10.1 г Углеводы: 7.5 г Шаги 90 мин.

Как приготовить ленивые голубцы? Кочан капусты разрежьте пополам, а потом нужное вам количество нарубите мелко или нашинкуйте. Залейте измельченную капусту кипятком, уложив ее в кастрюлю, чтобы она хорошо размякла. Пока вы будете делать другую работу, пусть капуста стоит в стороне под крышкой. Рис отварите до полуготовности, подсолив воду. Полуготовый рис слейте на дуршлаг, но не промывайте, чтобы он сохранил клейкость. Если вам нужно сделать фарш самостоятельно, тогда прокрутите мясо с луком через мясорубку и добавьте в него специи и соль по вкусу. Кстати, фарш можно брать любой, а не только из говядины и свинины. Капусту отцедите на дуршлаг, а потом руками отожмите от лишней воды. К фаршу добавьте капусту, яйцо куриное и рис отваренный. Вымешайте фарш до однородной массы. Слепите голубцы в виде обычных котлет и запанируйте их в измельченных сухарях. Форму для запекания смажьте маслом и выложите туда голубцы. До 180 градусов раскалите духовку и запеките голубцы в течении 20 минут. За это время сделайте подливку. Лук мелко нарежьте и обжарьте на масле, помешивая. Морковь натрите на терке и добавьте к луку, обжарьте овощи вместе, пока морковь не размякнет. На крупной терке натрите томаты без шкурок. В сковороду к зажарке добавьте томаты (или уже готовый томатный соус), а также рубленый чеснок, соль и приправы по вкусу. Дайте овощной зажарке прокипеть несколько минут и убирайте ее с плиты. В емкости разболтайте сметану, лучше жирную, с теплой водой, чтобы не было комков. Сметанную заливку вылейте к овощам, размешайте, с помощью соли и приправ доведите до нужного вам вкуса. Голубцы ленивые достаньте из духовки. Залейте их соусом равномерно. Верните голубцы в духовку и допеките при температуре 180-190 градусов до готовности, что займет примерно 35-40минут. Или ориентируйтесь по своей духовке, чтобы голубцы не пригорели. Подавайте ленивые голубцы к столу горячими.

Приятного аппетита!

Простой рецепт приготовления ленивых голубцов на сковороде

Пусть название «Ленивые голубцы» не вводит вас в заблуждение – с этим блюдом придется повозится, особенно много времени отнимает подготовительный процесс: шинковка капусты и отваривание риса… Однако ленивые голубцы, приготовленные на сковороде, получаются вкусным блюдом, поэтому, если у вас есть время и желание, творите на кухне с радостью, и пусть результат вас не разочарует!

Ингредиенты:

Капуста – 250 гр.

Фарш любой – 250 гр.

Морковь – 1 шт.

Рис сырой – 4 ст.л.

Яйцо куриное – 1 шт.

Лук – 1-2 шт.

Сметана – 70 гр.

Паста томатная – 70 гр.

Масло подсолнечное – для жарки.

Перец и другие приправы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Как можно тоньше нашинкуйте белокочанную капусту, воспользуйтесь, если есть, машинкой для шинкования.

Шаг 2. В большую кастрюлю выложите всю капусту, залейте ее кипятком и дайте прокипеть 3-4 минуты, а потом дайте капусте постоять в кипятке минут 15-20.

Шаг 3. Затем воду с капусты слейте и отожмите ее руками – лишняя жидкость не нужна.

Шаг 4. Пока капуста размягчается, лук и морковь мелко нарежьте (морковь можно натереть на терке), а потом обжарьте в растительном масле, помешивая, чтобы овощи стали мягче.

Шаг 5. Рис заранее отварите до полуготовности в подсоленной воде, затем слейте воду.

Шаг 6. Замешивайте фарш в большой миске, выложив к рису капусту, мясной фарш, пассерованный лук и морковь, а также добавьте куриное яйцо, соль и любые специи на ваш вкус. Хорошенько вымесите фарш, чтобы он стал однородной массой.

Шаг 7. Из мясоовощной массы слепите овальные котлетки не очень большого размера, затем обваляйте их в муке или в панировочных сухарях.

Шаг 8. На сковороде нагрейте растительное масло и обжарьте ленивые голубчики с двух сторон, чтобы они схватились корочкой.

Шаг 9. Из томатной пасты, сметаны и небольшого количества воды (примерно 0,5 стакана) сделайте заливку, разболтав ее.

Шаг 10. Заливку влейте в сковороду с голубцами. Они должны быть полностью погружены в жидкость, поэтому воды долейте по мере надобности.

Шаг 11. Тушите в сковороде под крышкой ленивые голубцы примерно 45-50 минут, подливая кипяток, когда он будет выкипать.

Шаг 12. Ленивые голубцы будут полностью готовыми, когда станут мягкими. Подавайте их к столу со сметаной, присыпав рубленой свежей зеленью.

Приятного аппетита!

Совет: чтобы подлива была вкуснее, в сковороду за 20 минут до готовности голубцов можно добавить душистый перец горошком и лавровый лист.

Очень вкусный рецепт ленивых голубцов в кастрюле

Ленивые голубцы в кастрюле – это вкусный и сытный обед, приготовить который можно с учетом нескольких дней, потому что голубцов из указанного количества ингредиентов выйдет много. Если вы любите обычные голубцы, но заниматься с ними не очень хочется, тогда этот рецепт – точно для вас!

Ингредиенты:

Свинина или уже готовый фарш – 450-500 гр.

Капуста белокочанная – 400 гр.

Лук репчатый – 2-3 шт.

Куриные яйца – 2 шт.

Морковка – 2 шт.

Томатный сок – 0,5 л.

Рис сухой – 0,5 ст.

Сметана – 2-4 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Приправы для фарша – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. До готовности отварите рис, подсолив воду. Когда рис сварится, отцедите его, но не промывайте, чтобы не исчезла клейкость.

Шаг 2. Свинину (или любое другое мясо или курицу) обмойте и прокрутите с луком на мясорубку – вкуснее всего получаются голубцы именно из домашнего фарша!

Шаг 3. Добавьте к фаршу рис, а также куриные яйца и специи, подсолите по вкусу. Фарш вымешайте.

Шаг 4. Капусту нашинкуйте или мелко нарубите, потом замочите в кипятке на 15-20 минут, дав ей предварительно пару минут прокипеть. Так капуста будет мягкой и голубцы потушатся быстрее.

Шаг 5. Обжарьте лук, нарезанный мелко, а также морковь, натертую на терке, пока они не станут мягкими.

Шаг 6. Овощную зажарку добавьте к фаршу.

Шаг 7. Капусту отожмите от воды и добавьте к фаршу, фарш вымесите до однородности, если надо – еще подсолите и приправьте специями.

Шаг 8. Небольшие овальные голубцы сформируйте руками, смоченными в холодной воде, чтобы фарш не приставал.

Шаг 9. Далее их можно запанировать в муке.

Шаг 10. Обжарьте голубцы на небольшом количестве растительного масла с двух сторон, чтобы они покрылись румяной корочкой. Огонь – средний.

Шаг 11. В большую толстостенную кастрюлю уложите в несколько слоев голубцы, затем сделайте заливку из томатного сока и сметаны, подсолив ее по вкусу и добавив специи.

Шаг 12. Залейте голубцы и тушите их 35-45 минут до готовности. Заливка должна покрывать голубцы полностью, а потом она немного утушится.

Шаг 13. Один раз за время тушения голубцов в кастрюле их можно поменять местами – верхние с нижними, чтобы равномернее потушились.

Шаг 14. Кушайте ленивые голубцы, тушеные в кастрюле, горячими, полив сметаной или горчицей.

Приятного аппетита!

Пошаговый способ приготовления голубцов в мультиварке

Ленивые голубцы в мультиварке получаются по-настоящему ленивыми, так как от хозяйки требуется минимум усилий, основную часть работы выполнит умный бытовой прибор. Если хотите, добавьте сюда же нашинкованную морковь и помидорки, нарезанные дольками. Кроме того, обжарить можно и капусту – так выйдет еще вкуснее.

Ингредиенты:

Капуста – 400 гр.

Фарш любой – 400 гр.

Рис – 3/4 ст.

Лук – 1-2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец молотый – по вкусу.

Специи для фарша – по вкусу.

Масло растительное – 3-4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лук нарежьте мелким кубиком и обжарьте в мультиварке в режиме «Жарка» минуты 3, крышка должна быть открытой. Если хотите, жарьте лук и на сковороде, помешивая.

Шаг 2. Далее добавьте к луку фарш, обжарьте все вместе, помешивая. Время жарки 7-10 минут.

Шаг 3. Тонко нашинкуйте капусту, а рис промойте.

Шаг 4. Добавьте в зажарку из овощей и мясного фарша специи и соль.

Шаг 5. На дно чаши мультиварки выложите зажарку, затем одним слоем рис, а потом шинкованную капусту.

Шаг 6. Залейте все стаканом горячей воды.

Шаг 7. Готовьте ленивые голубцы в мультиварке в режиме «Плов» 45-50 минут.

Шаг 8. Когда мультиварка приготовит ленивые голубцы, размешайте массу, если нужно – подсолите и присыпьте молотым черным перцем.

Шаг 9. Подавайте к столу со сметаной, горчичным или чесночным соусом.

Приятного аппетита!

Совет: если вам не нравятся ленивые голубцы в таком виде, тогда слепите их в отдельные котлетки, выложите в чашу мультиварки, залейте соусом и далее готовьте по рецепту.

Ленивые голубцы тушеные в казане

Ленивые голубцы в казане готовить удобно и просто, потому что такая посуда с толстыми стенками позволяет еде равномерно тушится и не пригорать снизу. Однако контролируйте процесс тушения, если нужно, добавляя воду, когда соус будет выкипать.

Ингредиенты:

Капуста – 350 гр.

Фарш любой – 300-400 гр.

Морковь – 1 шт.

Рис сырой – ¾ ст.

Яйцо куриное – 1 шт.

Лук – 1-2 шт.

Сметана – 100 гр.

Паста томатная – 100 гр.

Масло подсолнечное – для жарки.

Лист лавровый – 2-3 шт.

Приправы для фарша – по вкусу.

Перец – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тонко нашинкуйте белокочанную капусту или нарубите ее ножом.

Шаг 2. Рис заранее отварите до готовности или полуготовности, потом отцедите, но не промывайте.

Шаг 3. Капусту отварите 2-3 минуты, залив кипятком, потом отключите огонь и дайте ей постоять в кипятке четверть часа, чтобы она размякла.

Шаг 4. Слейте воду и отожмите капусту руками от лишней жидкости.

Шаг 5. Морковь измельчите на терке, а лук нарежьте кубиками, потом обжарьте овощи в растительном масле, помешивая, чтобы они пассеровались, а не горели. Время – 3-5 минут.

Шаг 6. Фарш смешайте в миске, выложив туда остывший рис, капусту, мясной фарш и яйцо, а также обжаренные овощи.

Шаг 7. Фарш хорошо вымешайте и подсолите по вкусу, добавьте специи.

Шаг 8. Слепите овальные ленивые голубцы, их можно запанировать в муке.

Шаг 9. Обжарьте голубцы с двух сторон, а потом выложите в казан.

Шаг 10. Сделайте заливку, смешав пасту томатную, сметану и воду.

Шаг 11. Заливкой залейте голубцы в казане и потушите их до готовности на небольшом огне.

Шаг 12. Полностью готовые ленивые голубцы – мягкие и сочные, их подают к столу горячими со сметаной. Можно также подать горчицу или хрен.

Приятного аппетита!

Классические ленивые голубцы в томатно-сметанном соусе

Ленивые голубцы в томатно-сметанном соусе получаются необычайно вкусными, когда запекаются в духовке – там они хорошо размягчаются и пропитываются заливкой. А еще такой способ приготовления хорош тем, что не требует от хозяйки больших усилий и постоянного контроля над плитой.

Ингредиенты:

Фарш любой – 500-600 гр.

Рис сырой – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Капуста – 300 гр.

Масло сливочное – 1-2 ст.л.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Приправы для фарша – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Для соуса:

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сметана – 300 гр.

Томатная паста – 3-4 ст.л.

Вода – 1 ст.

Соль – по вкусу.

Перец – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис опустите в кипяток и отварите его, подсолив, до полуготовности, затем отцедите на дуршлаг.

Шаг 2. Капусту тонко нашинкуйте и отварите в кипятке 5-7 минут, подсолив, затем воду слейте, а когда капуста остынет, отожмите ее руками от лишней жидкости.

Шаг 3. Лук и морковь мелко нашинкуйте и пассеруйте вместе в сковороде до мягкости, подсолите.

Шаг 4. В миске смешайте две трети пассерованных овощей с фаршем, капустой и специями, подсолите по вкусу.

Шаг 5. Добавьте туда же рис, сливочное масло и куриное яйцо, хорошо вымешайте фарш, чтобы он стал однородным.

Шаг 6. Если есть время, дайте фаршу настояться в холодильнике 30-60 минут, чтобы охладиться, так голубцы сформируются лучше.

Шаг 7. Слепите ленивые голубцы, а затем каждый голубец по одному выложите на шумовку и отправьте в кастрюлю с кипящей водой. Голубец держите на шумовке, в кастрюлю не перекладывайте. Как только голубец изменит свой цвет, тут же вынимайте его и отправляйте на шумовке в кипяток следующий. Такая манипуляция как бы запечатывает голубец сверху, позволяя ему внутри оставаться сочным. Она заменяет собой традиционное обжаривание.

Шаг 8. Приготовьте соус из сметаны, томатной пасты, соли и специй по вкусу, а также воды. Очень вкусно получится, если сюда добавить грибную приправку.

Шаг 9. Голубцы выложите в смазанную маслом форму для запекания, сверху выложите оставшийся лук и морковь, а потом залейте все томатно-сметанным соусом.

Шаг 10. Ленивые голубцы под соусом запекают в нагретой до 180-190 градусов духовке не менее 45 минут. Чтобы голубцы не сгорели сверху, их можно прикрыть бумагой для выпечки или фольгой, а за пять минут до готовности убрать ее, чтобы образовалась небольшая корочка. Если нужно, время готовки увеличьте.

Приятного аппетита!

Очень вкусный рецепт голубцов с кабачками

Вкусные и сочные ленивые голубцы получаются вместе с кабачком – этот овощ здесь просто идеально заменяет собой рис. В такие овощные голубцы можно добавить куриный или индюшачий фарш, чтобы в итоге у вас получилось не калорийное, а очень вкусное диетическое блюдо.

Ингредиенты:

Фарш – 1 кг.

Кабачок небольшой – 1 шт.

Капуста – 0,5 небольшого кочана.

Яйца – 2шт.

Лук – 2 шт.

Сметана – 100-150 гр.

Кетчуп или томатный соус – 3-4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На терке натрите кабачок, очищенный от кожуры и семян или измельчите его в кухонном комбайне.

Шаг 2. Потом отожмите кабачок руками от сока.

Шаг 3. Фарш лучше сделать самостоятельно, измельчив на мясорубке куриную грудку (так как она суховата, к ней можно добавить немного свинины).

Шаг 4. К мясному фаршу добавьте кабачок, яйца, а также специи.

Шаг 5. Лук нарежьте кубиками, капусту – тонкими полосками или тоже кубиками.

Шаг 6. Капусту отварите в кипятке 3-5 минут, потом отцедите от воды и хорошо отожмите.

Шаг 7. Лук и капусту добавьте в фарш, присыпьте еще соли и специй, если нужно.

Шаг 8. Слепите голубцы овальной одинаковой формы, размер – чуть менее вашей ладони. Лепите их мокрыми руками, чтобы не прилипали.

Шаг 9. Выложите голубцы на противень или в форму, смазанную маслом, а потом залейте заливкой (сметана + кетчуп + 0,5 стакана теплой воды).

Шаг 10. Запекайте голубцы до готовности в духовом шкафу. Температура: 180-190 градусов, время: 50-60 минут. Первые 45 минут можно запекать голубцы, прикрыв их бумагой для выпечки, чтобы сверху не сгорели.

Шаг 11. Голубцы ленивые с кабачком подавайте к столу горячими, полив сметаной.

Приятного аппетита!

Ленивые голубцы с пекинской капустой

Ленивые голубцы с пекинской капустой готовятся быстрее, чем с традиционной белокочанной, поэтому их любят многие хозяйки. А если вы еще ни разу не попробовали такое блюдо, тогда мы очень рекомендуем вам сделать его на ближайший обед либо на ужин. Тушите ленивые голубцы с пекинской капустой в мультиварке, в казане или запекайте в духовке.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 500 гр.

Рис сырой – 0,5 ст.

Капуста пекинская – 1 шт. небольшого размера.

Масло растительное – для обжаривания.

Приправы сухие – по вкусу.

Лук репчатый – 1-2 шт.

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 170 мл.

Томатный соус – 100 мл.

Вода – 100 мл.

Чеснок – 3-4 зубчика.

Зелень – пучок.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Прежде всего до полной готовности сварите рис в соленой воде, отцедите его на дуршлаг.

Шаг 2. Чистый кочан пекинской капусты нарежьте мелкими кубиками, также нарежьте и лук.

Шаг 3. Мясной фарш (лучше всего – собственного приготовления) выложите в миску, к нему добавьте яйцо, рис, лук и капусту, смешайте все, приправьте специями и солью по вашему вкусу.

Шаг 4. Сформируйте из фарша голубцы ленивые в виде котлет, а потом обжарьте их в небольшом количестве растительного масла с двух сторон.

Шаг 5. Сделайте соус, смешав томатный соус (можно и свежие, нарезанные томаты) со сметаной и рубленным мелко чесноком. Соус подсолите и поперчите по вкусу, добавьте горячую воду и размешайте.

Шаг 6. Голубцы тушите в казане или запекайте в форме в духовке, залив соусом. Время готовки: 30-40 минут (или ориентируйтесь на свою плиту).

Шаг 7. Готовые ленивые голубцы с пекинской капустой будут мягкими, капуста не должна хрустеть на зубах.

Шаг 8. Подавайте к столу голубцы вместе со сметаной и свежей зеленью.

Приятного аппетита!

Голубцы из куриного фарша «как в детском садике»

Ленивые голубцы, приготовленные из куриного фарша «как в детском садике», иногда не формируют в виде котлет, а запекают слоями на противне – это быстрее и удобнее. Но если вам позволяет время и хочется придать блюду больше эстетики, тогда сделайте ленивые голубцы «из садика» традиционной формы.

Ингредиенты:

Мясной фарш – 400 гр.

Капуста – 300 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Яйца – 1 шт.

Рис – 100 гр.

Томатная паста – 2 ст.л.

Сметана – 3-4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Вода – ¾ ст.

Растительное масло – 2 ст.л.

Приправа для фарша – по вкусу.

Лавровый лист – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис отварите заранее до готовности, процедите на дуршлаг, не промывайте. Дайте рису остыть.

Шаг 2. Нашинкуйте капусту тонко, залейте кипятком и поварите 5-7 минут. Потом отцедите, а когда капуста остынет – отожмите ее руками.

Шаг 3. В куриный фарш (лучше всего его приготовить самому, перекрутив на мясорубке грудку и мясо из куриных бедер и голеней) добавьте остывший рис, яйцо и капусту. Размешайте до однородности.

Шаг 4. Лук и морковь, мелко нарезанные, обжарьте в минимальном количестве масла на сковороде, все время помешивая.

Шаг 5. Добавьте зажаренные овощи в фарш, посолите и приправьте его по вкусу, хорошо вымешайте.

Шаг 6. Руками, смоченными в холодной воде, сформируйте голубцы в виде круглых или овальных котлет, а потом выложите их на противень с бортиками, смазанный маслом.

Шаг 7. Из томатной пасты, сметаны, воды и специй, добавленных по вкусу, сделайте соус, залейте им голубцы.

Шаг 8. Духовку разогрейте до 180 градусов, поместите туда голубцы и запекайте их до полной готовности, что займет примерно 40-45 минут. Можно выпекать под пекарской бумагой или фольгой, чтобы голубцы не пригорели.

Шаг 9. Ленивые голубцы из куриного фарша «как в детском садике» кушайте теплыми со сметаной. Если хотите, присыпьте их зеленью.

Приятного аппетита!

Простой рецепт приготовления ленивых голубцов слоями

Напоследок еще один хороший рецепт самых что ни на есть ленивых голубцов, которые запекают в духовке слоями. Вам даже не придется ничего лепить, просто подготовьте все ингредиенты, а духовка справится и сама. Такой процесс приготовления очень экономит время, но на вкус ленивых голубцов совершенно не влияет. Попробуйте!

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 0,8 кг.

Фарш мясной – 0,6-0,7 кг.

Перец болгарский – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Томаты – 3-4 шт.

Репчатый лук – 3-4 шт.

Сметана – 150 гр.

Рис сухой – 0,5 ст.

Соль – по вкусу.

Приправы для фарша – по вкусу.

Растительное масло – для обжаривания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис для начала нужно промыть, а потом отварить в соленой воде до готовности.

Шаг 2. Капусту тонко нашинкуйте, залейте кипятком, поварите после закипания 3-5 минут, слейте воду, а потом отожмите капусту руками, когда капуста остынет.

Шаг 3. Помидоры, очищенные от шкурок, и лук нарежьте дольками, морковку натрите на терке.

Шаг 4. Болгарский перец нарежьте тонкой соломкой.

Шаг 5. Обжарьте лук, перец и морковь на масле, помешивая лопаткой, чтобы овощи не пригорели. Потом слегка потушите их под крышкой.

Шаг 6. В мясной фарш для голубцов добавьте рис, соль и специи, вымешайте его.

Шаг 7. Далее форму для запекания с высокими бортиками смажьте маслом, а потом уложите слои: половину обжаренных овощей, шинкованную капусту, фарш с рисом, второй слой зажаренных овощей.

Шаг 8. Приготовьте соус: натрите на терке помидоры без шкурки, к ним добавьте сметану, по вкусу подсолите и поперчите, добавьте полстакана или две трети стакана теплой воды, размешайте.

Шаг 9. Соусом залейте ваши ленивые голубцы, распределив его равномерно.

Шаг 10. Форму сверху закройте фольгой и поместите в духовку, уже разогретую до 200 градусов.

Шаг 11. Запекайте блюдо не менее 45 минут, потом снимайте фольгу и доводите ленивые голубцы до готовности без нее (температуру убавьте до 180-190 градусов).

Шаг 12. К столу ленивые голубцы, запеченные слоями, подают, нарезав порционно и полив сметаной.

Приятного аппетита!