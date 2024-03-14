Описание приготовления:

Если вы еще не готовили блины на сыворотке, обязательно попробуйте, результат вас приятно удивит. Такие блины мне нравится также использовать для фарширования, можно взять любые начинки — печень трески и яйца, фарш, паштеты, грибы. Также блины можно подавать со свежими ягодами, сметаной, вареньем.

Назначение: На завтрак / На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыворотка Блюдо: Выпечка / Блины

Состав / Ингредиенты:

Сыворотка молочная 700 Миллилитров

Мука пшеничная 250 Грамм

Яйца 2 Штуки

Сахар 2 Ст. ложки

Соль 1/2 Чайных ложки

Сода 1 Чайная ложка

Масло растительное 2 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

151 ккал

Калорийность

3 г

Белки

5 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Блины на молочной сыворотке без дрожжей»

Подготовьте ингредиенты.

В миску вбейте куриные яйца, добавьте сахар и соль. После взбейте венчиком или миксером.

Сыворотку обязательно подогрейте немного и перелейте к яйцам. Аккуратно перемешайте.

Просейте пшеничную муку в миску с основой теста. Перемешайте все, чтобы не было комочков.

В самом конце добавьте соду и растительное масло. Перемешайте все и дайте тесту отдохнуть в течение часа.

Разогрейте блинную сковороду и жарьте блины с каждой стороны по 20-30 секунд.

Приятного аппетита!