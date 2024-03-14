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Блины на молочной сыворотке без дрожжей

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Блины на молочной сыворотке без дрожжей

Описание приготовления:

Если вы еще не готовили блины на сыворотке, обязательно попробуйте, результат вас приятно удивит. Такие блины мне нравится также использовать для фарширования, можно взять любые начинки — печень трески и яйца, фарш, паштеты, грибы. Также блины можно подавать со свежими ягодами, сметаной, вареньем.
Назначение: На завтрак / На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыворотка Блюдо: Выпечка / Блины

Состав / Ингредиенты:

  • Сыворотка молочная 700 Миллилитров
  • Мука пшеничная 250 Грамм
  • Яйца 2 Штуки
  • Сахар 2 Ст. ложки
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Сода 1 Чайная ложка
  • Масло растительное 2 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

151 ккал

Калорийность

3 г

Белки

5 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Блины на молочной сыворотке без дрожжей»

Блины на молочной сыворотке без дрожжей

Подготовьте ингредиенты.

Блины на молочной сыворотке без дрожжей

В миску вбейте куриные яйца, добавьте сахар и соль. После взбейте венчиком или миксером.

Блины на молочной сыворотке без дрожжей

Сыворотку обязательно подогрейте немного и перелейте к яйцам. Аккуратно перемешайте.

Блины на молочной сыворотке без дрожжей

Просейте пшеничную муку в миску с основой теста. Перемешайте все, чтобы не было комочков.

Блины на молочной сыворотке без дрожжей

В самом конце добавьте соду и растительное масло. Перемешайте все и дайте тесту отдохнуть в течение часа.

Блины на молочной сыворотке без дрожжей

Разогрейте блинную сковороду и жарьте блины с каждой стороны по 20-30 секунд.

Блины на молочной сыворотке без дрожжей

Приятного аппетита!

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