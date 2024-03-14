Дети их просто обожают. Готовлю на завтрак вместо сырников: простой рецепт за 5 минут

Сырники приобрели свою популярность за счет полезных ингредиентов в составе и простого способа приготовления блюда. Конечно, сказать, что сырники актуальны для всех стран нельзя. Например, к творожным завтракам и в принципе к еде из творога посредственно относятся в странах Азии. Китайцы, корейцы и японцы не привыкли к йогуртам, сырникам и прочим изыскам европейской кухни.
Однако, сырники почитаются в странах СНГ. Часто творожники можно найти на прилавках магазинов в готовом виде. Лучше приготовить сырники самостоятельно, даже если не умеете. Есть простой рецепт творожников.
Ингредиенты для творожников:
- Творог — 250 г;
- Яблоко -1 шт.;
- Яйца — 2 шт.;
- Сахар — 1 ст.л.;
- Соль — ½ ч.л.;
- Разрыхлитель — ½ ч.л.;
- Ванилин — 2 капли;
- Манная крупа — 5 ст.л.
Приготовление творожников:
Натираем на крупной терке яблоко, не очищая его от кожуры. Выкладываем яблочную массу в творог вместе с яйцами, вливаем ванилин.
Высыпаем туда же сахар, соль и разрыхлитель, перемешиваем. Добавляем в творожную массу манную крупу и смешиваем.
Оставляем смесь под крышкой на 20 минут.
В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем столовой ложкой порции творожников.
Обжариваем творожники с каждой стороны до румяной корочки.
Подавать творожники можно как со сметаной, так и со сгущенным молоком.
Это быстрый способ сделать полезный завтрак.