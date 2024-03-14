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Дети их просто обожают. Готовлю на завтрак вместо сырников: простой рецепт за 5 минут

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Дети их просто обожают. Готовлю на завтрак вместо сырников: простой рецепт за 5 минут

Сырники приобрели свою популярность за счет полезных ингредиентов в составе и простого способа приготовления блюда. Конечно, сказать, что сырники актуальны для всех стран нельзя. Например, к творожным завтракам и в принципе к еде из творога посредственно относятся в странах Азии. Китайцы, корейцы и японцы не привыкли к йогуртам, сырникам и прочим изыскам европейской кухни.

Однако, сырники почитаются в странах СНГ. Часто творожники можно найти на прилавках магазинов в готовом виде. Лучше приготовить сырники самостоятельно, даже если не умеете. Есть простой рецепт творожников.

Ингредиенты для творожников:

  • Творог — 250 г;
  • Яблоко -1 шт.;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Сахар — 1 ст.л.;
  • Соль — ½ ч.л.;
  • Разрыхлитель — ½ ч.л.;
  • Ванилин — 2 капли;
  • Манная крупа — 5 ст.л.

Приготовление творожников:

Натираем на крупной терке яблоко, не очищая его от кожуры. Выкладываем яблочную массу в творог вместе с яйцами, вливаем ванилин.

Высыпаем туда же сахар, соль и разрыхлитель, перемешиваем. Добавляем в творожную массу манную крупу и смешиваем.

Оставляем смесь под крышкой на 20 минут.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем столовой ложкой порции творожников.

Дети их просто обожают. Готовлю на завтрак вместо сырников: простой рецепт за 5 минут

Обжариваем творожники с каждой стороны до румяной корочки.

Дети их просто обожают. Готовлю на завтрак вместо сырников: простой рецепт за 5 минут

Подавать творожники можно как со сметаной, так и со сгущенным молоком.

Дети их просто обожают. Готовлю на завтрак вместо сырников: простой рецепт за 5 минут

Это быстрый способ сделать полезный завтрак.

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