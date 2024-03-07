ГлавнаяРецептыЛенивые хачапури на сковороде: приготовьте самый простой перекус всего за несколько минут Ленивые хачапури на сковороде: приготовьте самый простой перекус всего за несколько минут На чтение: 1 минута Хачапури вполне можно приготовить на сковороде. Для этого не надо даже много времени. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Просто смешайте доступные ингредиенты и вылейте тесто на сковороду. Этот сытный и быстрый перекус может стать вашим любимым. Будет вкусно Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с «Водным Миром» Хачапури на сковороде Время: 35 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 220 граммов теплого молока; – 1 яйцо; – половина чайной ложки сахара; – половина чайной ложки разрыхлителя; – 180 граммов сулугуни; – 120 граммов просеянной муки. Приготовление: Сыр натрите на терку. В одной миске смешайте все ингредиенты и оставьте тесто на 10 минут. Сковороду смажьте сковороду маслом. Обжаривайте хачапури по 7 – 10 минут с каждой стороны. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусные котлеты из курицы и сыра. Поделитесь с друзьями