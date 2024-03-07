Ленивые хачапури на сковороде: приготовьте самый простой перекус всего за несколько минут

Хачапури вполне можно приготовить на сковороде. Для этого не надо даже много времени.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Просто смешайте доступные ингредиенты и вылейте тесто на сковороду. Этот сытный и быстрый перекус может стать вашим любимым.

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Хачапури на сковороде

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 220 граммов теплого молока;

– 1 яйцо;

– половина чайной ложки сахара;

– половина чайной ложки разрыхлителя;

– 180 граммов сулугуни;

– 120 граммов просеянной муки.

Приготовление:

Сыр натрите на терку. В одной миске смешайте все ингредиенты и оставьте тесто на 10 минут. Сковороду смажьте сковороду маслом. Обжаривайте хачапури по 7 – 10 минут с каждой стороны.

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