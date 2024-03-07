Сморщенный пирог с инжиром и камамбером: простой рецепт удивительной выпечки (видео)

Готовый пирог не спешите сразу разрезать на порции. Дайте ему остыть, чтобы начинка «схватилась».

Crinkle pie или сморщенный пирог – удивительно вкусное блюдо, которое, к тому же. и выглядит очень оригинально. Своим рецептом такой выпечки поделилась кулинарный блогер Яна Гординовская. Приготовьте это блюдо и по-настоящему удивите ваших родных и гостей.

Сморщенный пирог с инжиром и камамбером

Ингредиенты:

тесто фило – примерно 6 листов;

яйца – 2 шт;

сливки (30%) – 300 гр;

инжир – 5 шт;

камамбер;

розмарин, тимьян

соль, перец.

Начинку можно брать по своему вкусу.

Способ приготовления:

Сформировать листы теста в форме для выпекания, как показано на видео. Выложить начинку и залить сливками, смешанными с яйцами, солью, перцем. Посыпать травами и запекать минут 40-45 в духовке при 180 градусах до золотистой корочки.

Готовый пирог достать и дать ему немного остыть, чтобы начинка лучше схватилась.

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