Ленивые пирожки с яйцом и луком. Пышные, мягкие и не оседают: секрет в приготовлении

Концепция быстрой выпечки появилась благодаря развитию технологий и изменению образа жизни людей.
В современном мире люди всё больше ценят своё время и предпочитают быстрые и удобные решения. Быстрая выпечка позволяет сэкономить время и силы. Даже в кафе и ресторанах часто предлагают быструю выпечку, которая готовится на глазах у посетителей. Это создает впечатление свежести и качества продукта.
Концепция быстрой выпечки продолжает развиваться, появляются новые виды теста, начинки и способы приготовления. Поэтому появились различные рецепты ленивых пирожков и булочек.
Приготовим такие пирожки по одному из популярных рецептов.
Ингредиенты теста:
- кефир — 400 мл;
- соль — 1 ч.л;
- сахар — 1 ч.л.;
- яйцо — шт.;
- сода — ½ ч. л.;
- растительное масло — 20 мл;
- мука — 350 г.
Ингредиенты для начинки:
- зеленый лук — пучок;
- отварные яйца — 4 шт.
Приготовление ленивых пирожков:
В кефир высыпаем соль и сахар, разбиваем яйцо, вливаем растительное масло и тщательно перемешиваем. Высыпаем в смесь соду, просеиваем муку и замешиваем густое тесто без комков.
Шинкуем мелко зеленый лук, нарезаем маленькими кубиками вареные яйца. Выкладываем яйца и лук в тесто, перемешиваем.
Кладем тесто в кондитерский мешок. В сковороде разогреваем растительное масло, сцеживаем туда небольшие порции теста.
Обжариваем пирожки с обеих сторон до румяной корочки.
Получаются быстрые ленивые пирожки с яйцом и луком. Такие же пирожки готовятся с сыром, колбасой и даже фаршем.