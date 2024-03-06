Ленивые вареники: как правильно готовить блюдо для самых занятых

Мягкими и нежными ленивыми варениками очень просто быстро накормить всю семью. Это простое и сытное блюдо, которое вы приготовите за несколько минут.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Такие вареники очень понравятся детям. Однако и взрослые не смогут перед ними устоять.

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Для ленивых вареников лучше брать некислый, но жирный творог. Не переваривайте их и вынимайте, как всплывут, иначе вкус будет не тот.

Такие вареники, кстати, можно заготовить впрок и заморозить, чтобы утром не тратить время на приготовление.

Ленивые вареники

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 400 граммов творога;

– 1 яйцо;

– 5 столовых ложек муки;

– 2 столовые ложки сахара;

– щепотка соли;

– ванильный сахар по вкусу.

Приготовление:

В миску выложите творог и разомните его вилкой. Вбейте яйца, добавьте сахар, соль, ванильный сахар и хорошо перемешайте. Добавьте просеянную муку, перемешайте и замесите тесто. Слегка присыпьте его мукой и раскатайте в тонкий жгут. Нарежьте на одинаковые кусочки. Варите вареники в подсоленной кипящей воде, помешивая, пока не всплывут. Готовое блюдо выложите на тарелку и полейте сливочным маслом или сметаной.

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