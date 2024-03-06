ГлавнаяРецептыЛенивые вареники: как правильно готовить блюдо для самых занятых Ленивые вареники: как правильно готовить блюдо для самых занятых На чтение: 1 минута Мягкими и нежными ленивыми варениками очень просто быстро накормить всю семью. Это простое и сытное блюдо, которое вы приготовите за несколько минут. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такие вареники очень понравятся детям. Однако и взрослые не смогут перед ними устоять. Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с «Водным Миром» Для ленивых вареников лучше брать некислый, но жирный творог. Не переваривайте их и вынимайте, как всплывут, иначе вкус будет не тот. Такие вареники, кстати, можно заготовить впрок и заморозить, чтобы утром не тратить время на приготовление. Ленивые вареники Время: 30 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 400 граммов творога; – 1 яйцо; – 5 столовых ложек муки; – 2 столовые ложки сахара; – щепотка соли; – ванильный сахар по вкусу. Приготовление: В миску выложите творог и разомните его вилкой. Вбейте яйца, добавьте сахар, соль, ванильный сахар и хорошо перемешайте. Добавьте просеянную муку, перемешайте и замесите тесто. Слегка присыпьте его мукой и раскатайте в тонкий жгут. Нарежьте на одинаковые кусочки. Варите вареники в подсоленной кипящей воде, помешивая, пока не всплывут. Готовое блюдо выложите на тарелку и полейте сливочным маслом или сметаной. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить культовый «Муравейник» – он удивит вас простотой приготовления. Поделитесь с друзьями