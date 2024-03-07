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Ванильные панкейки на молоке

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Ванильные панкейки на молоке

Описание приготовления:

Молоко и яйца для панкейков лучше достать заранее, чтобы они были комнатной температуры. Если нет ванильной эссенции, замените ее на ванилин или ванильный сахар. Подавать панкейки можно с молоком, чаем, кофе в дополнении с вареньем, джемом, сгущенным молоком или медом.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Мука Блюдо: Выпечка / Панкейки География кухни: Американская

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 75 Грамм
  • Яйцо 1 Штука (мелкое)
  • Ванильная эссенция 1/2 Чайных ложки
  • Масло сливочное 20 Грамм
  • Сахар 1 Ст. ложка
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка
  • Молоко 80 Миллилитров
  • Соль 1 Щепотка

Количество порций 3

Калорийность

238 ккал

Калорийность

7 г

Белки

9 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ванильные панкейки на молоке»

Ванильные панкейки на молоке

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления ванильных панкейков на молоке. Яйцо и молоко достаньте заранее, сливочное масло растопите и остудите.

Ванильные панкейки на молоке

В миску разбейте яйцо, всыпьте сахар, соль и добавьте ванильный экстракт. Взбейте миксером до пышной, светлой массы.

Ванильные панкейки на молоке

В массу влейте растопленное сливочное масло и перемешайте на низких оборотах миксера.

Ванильные панкейки на молоке

Влейте в миску теплое молоко и перемешайте без миксера.

Ванильные панкейки на молоке

Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в молочную смесь. Перемешайте все до однородного теста по консистенции как на обычные оладьи.

Ванильные панкейки на молоке

Оставьте тесто на кухонном столе на 10-15 минут.

Ванильные панкейки на молоке

Сковороду с тефлоновым покрытием разогрейте на среднем огне. Влейте одну столовую ложку теста и выпекайте с двух сторон до золотистой корочки. Снимите панкейк со сковороды и продолжите печь панкейки из остального теста.

Ванильные панкейки на молоке

У меня получилось 12 штук. Горячие панкейки подавайте сразу на стол.

Ванильные панкейки на молоке

Приятного аппетита!

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