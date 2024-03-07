Описание приготовления:
Молоко и яйца для панкейков лучше достать заранее, чтобы они были комнатной температуры. Если нет ванильной эссенции, замените ее на ванилин или ванильный сахар. Подавать панкейки можно с молоком, чаем, кофе в дополнении с вареньем, джемом, сгущенным молоком или медом.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Мука Блюдо: Выпечка / Панкейки География кухни: Американская
Состав / Ингредиенты:
- Мука 75 Грамм
- Яйцо 1 Штука (мелкое)
- Ванильная эссенция 1/2 Чайных ложки
- Масло сливочное 20 Грамм
- Сахар 1 Ст. ложка
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Молоко 80 Миллилитров
- Соль 1 Щепотка
Количество порций 3
Калорийность
238 ккал
Калорийность
7 г
Белки
9 г
Жиры
29 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Ванильные панкейки на молоке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления ванильных панкейков на молоке. Яйцо и молоко достаньте заранее, сливочное масло растопите и остудите.
В миску разбейте яйцо, всыпьте сахар, соль и добавьте ванильный экстракт. Взбейте миксером до пышной, светлой массы.
В массу влейте растопленное сливочное масло и перемешайте на низких оборотах миксера.
Влейте в миску теплое молоко и перемешайте без миксера.
Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в молочную смесь. Перемешайте все до однородного теста по консистенции как на обычные оладьи.
Оставьте тесто на кухонном столе на 10-15 минут.
Сковороду с тефлоновым покрытием разогрейте на среднем огне. Влейте одну столовую ложку теста и выпекайте с двух сторон до золотистой корочки. Снимите панкейк со сковороды и продолжите печь панкейки из остального теста.
У меня получилось 12 штук. Горячие панкейки подавайте сразу на стол.
Приятного аппетита!