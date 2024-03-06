Салат «Шахтерский»: быстро, вкусно и очень полезно

Салат получается сытным и хорошо утоляет голод, восстанавливая силу. Особенно любят это блюдо мужчины.

Вкусных салатов много не бывает, и их рецептов существует огромное количество. Сегодня предлагаем вам порадовать себя и своих родных салатом «Шахтерски» по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян. Он получается очень сытный, хорошо восстанавливает силы и не оставляет чувство тяжести в желудке.

Салат «Шахтерский»

Ингредиенты:

отварная говядина – 300 гр;

маринованные или соленые огурцы – 4-5 шт;

красный лук или обычный – 1 головка;

чеснок – 2-3 зубчика;

зеленый горошек – 200 гр;

петрушка;

соль, черный молотый перец;

лимонный сок (по желанию) – 1-2 ст. л;

оливковое или подсолнечное масло.

Способ приготовления:

Лук, порезанный полукольцами, промариновать в яблочном уксусе, можно добавить по щепотке соли и сахара. Держать 5-10 минут.

Огурцы и говядину нарезать соломкой, зелень порубить, чеснок пропустить через пресс. Все ингредиенты перемешать, заправить лимонным соком и оливковым маслом, добавить соль, перец, специи, все хорошо перемешать.

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