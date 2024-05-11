Ленивый пирожок с капустой: рецепт бюджетного завтрака за 15 минут

Подавать такой пирожок лучше всего теплым и со сметаной.
Традиционно на завтрак готовят омлет, овсянку или блинчики. Предлагаем вам еще один вариант вкусного блюда для начала дня, которое хорошо утолит голод и даст заряд энергии. Кулинарный блогер Кристин Азизян поделилась проверенным рецептом ленивого пирожка с капустой. Это очень бюджетное и вкусное блюдо, на приготовление которого уйдет не более 15 минут.
Ленивый пирожок с капустой
Ингредиенты:
- лук — 1 шт;
- морковь — 1 шт;
- капуста — 250 гр;
- чеснок — 1–2 зубчика;
- яйца — 4–5 шт;
- мука — 1–2 ст. л (можно взять рисовую);
- растительное масло;
- сливочное масло — 20 гр;
- соль, паприка, и черный перец по вкусу.
Способ приготовления:
Лук почистить и мелко порезать. Морковь натереть на терке. Обжарить лук и морковь на растительном масле пару минут. Добавить нарезанную капусту, чеснок и приправы. Обжарить 3–4 минуты до готовности, в конце добавить зелень. Начинка готова.
Взбить яйца, муку, приправы и добавить начинку. Хорошо смешать. Вылить смесь на сковороду со сливочным маслом и обжарить под закрытой крышкой на среднем (или слабом) огне 3–4 минуты, перевернуть и обжарить еще пару минут.
Пирожок готов. Подавать его лучше всего со сметаной. Можно, по желанию, посыпать тертым сыром и выложить кусочки помидоров.
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