Описание приготовления:
В приготовлении можно использовать всевозможные сухофрукты, у меня изюм и курага, можно при желании добавить дробленые орехи. Чтобы тыква лучше чувствовалась в структуре, можно отварные кусочки тыквы размять вилкой и не превращать их в однородное пюре с помощью погружного блендера.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Тыква / Крупы / Овсянка Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Тыква 250 Грамм
- Мука 300 Грамм
- Овсяные хлопья 80 Грамм
- Сахар 80 Грамм
- Яйцо 2 Штуки
- Молоко 200 Миллилитров
- Сметана 3 Ст. ложки
- Растительное масло 100 Миллилитров (рафинированное)
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Изюм 80 Грамм (без косточек)
- Курага 50 Грамм
Количество порций 8
Калорийность
261 ккал
Калорийность
6 г
Белки
11 г
Жиры
33 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тыквенно-овсяный пирог»
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Кусочек тыквы почистите от семян и кожуры.
Овсяные хлопья выложите в удобную мисочку, залейте молоком и оставьте на 20 минут.
Курагу и изюм выложите в отдельную миску и залейте кипятком, также оставьте на 20 минут.
Очищенную тыкву нарежьте кубиками небольшого размера, выложите в сотейник, залейте водой и отварите до мягкости. Воду слейте.
Отваренные кусочки тыквы выложите в миску и пробейте погружным блендером до получения однородного пюре.
В просторную миску вбейте яйца, добавьте сахар.
Миксером взбивайте эти ингредиенты примерно 1 минуту.
Залейте к яичной массе растительное масло и добавьте сметану. Перемешайте все венчиком.
К этой смеси добавьте тыквенное пюре, слегка охлажденное. Перемешайте венчиком.
Добавьте овсяно-молочную массу. Перемешайте венчиком.
Просейте к полученной тыквенно-овсяной массе всю муку с разрыхлителем. Перемешайте все до получения однородного густого и вязкого теста.
К тесту добавьте изюм и нарезанную небольшими кусочками курагу. Вмешайте сухофрукты в тесто лопаткой.
Готовое полностью тесто выложите в форму для выпекания. У меня форма силиконовая, поэтому я ее ни чем не смазывала и бумагой для выпечки не выкладывала. Выпекайте пирог в уже разогретой до 180 градусов духовке 45-50 минут. Готовность обязательно проверьте деревянной шпажкой.
Готовый пирог полностью охладите и подавайте к столу. При подаче можно чуть присыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!