Описание приготовления:

В приготовлении можно использовать всевозможные сухофрукты, у меня изюм и курага, можно при желании добавить дробленые орехи. Чтобы тыква лучше чувствовалась в структуре, можно отварные кусочки тыквы размять вилкой и не превращать их в однородное пюре с помощью погружного блендера.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Тыква / Крупы / Овсянка Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Тыква 250 Грамм

Мука 300 Грамм

Овсяные хлопья 80 Грамм

Сахар 80 Грамм

Яйцо 2 Штуки

Молоко 200 Миллилитров

Сметана 3 Ст. ложки

Растительное масло 100 Миллилитров (рафинированное)

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Изюм 80 Грамм (без косточек)

Курага 50 Грамм

Количество порций 8

Калорийность

261 ккал

Калорийность

6 г

Белки

11 г

Жиры

33 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тыквенно-овсяный пирог»

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Кусочек тыквы почистите от семян и кожуры.

Овсяные хлопья выложите в удобную мисочку, залейте молоком и оставьте на 20 минут.

Курагу и изюм выложите в отдельную миску и залейте кипятком, также оставьте на 20 минут.

Очищенную тыкву нарежьте кубиками небольшого размера, выложите в сотейник, залейте водой и отварите до мягкости. Воду слейте.

Отваренные кусочки тыквы выложите в миску и пробейте погружным блендером до получения однородного пюре.

​В просторную миску вбейте яйца, добавьте сахар.

Миксером взбивайте эти ингредиенты примерно 1 минуту.

Залейте к яичной массе растительное масло и добавьте сметану. Перемешайте все венчиком.

К этой смеси добавьте тыквенное пюре, слегка охлажденное. Перемешайте венчиком.

Добавьте овсяно-молочную массу. Перемешайте венчиком.

Просейте к полученной тыквенно-овсяной массе всю муку с разрыхлителем. Перемешайте все до получения однородного густого и вязкого теста.

К тесту добавьте изюм и нарезанную небольшими кусочками курагу. Вмешайте сухофрукты в тесто лопаткой.

Готовое полностью тесто выложите в форму для выпекания. У меня форма силиконовая, поэтому я ее ни чем не смазывала и бумагой для выпечки не выкладывала. Выпекайте пирог в уже разогретой до 180 градусов духовке 45-50 минут. Готовность обязательно проверьте деревянной шпажкой.

Готовый пирог полностью охладите и подавайте к столу. При подаче можно чуть присыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!