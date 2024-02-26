Ленивый торт без выпечки: рецепт «Баунти»

Вы будете хладнокровно проходить возле прилавков с покупными сладостями, как только попробуете приготовить «Баунти» в домашних условиях. Этот ленивый торт без выпечки покорит своим ярким кокосово-шоколадным вкусом, а также простейшим рецептом.

Для того чтобы такое лакомство действительно напоминало по вкусу популярные батончики, приготовьте творожный крем по специальной рецептуре. Вместо сахара или сахарной пудры добавьте к нему кокосовую стружку и сгущенное молоко. Именно они и будут отвечать за сладость лакомства и его схожий вкус с магазинным десертом.

Как приготовить «Баунти» (ленивый торт без выпечки)

Основа для этого торта делается за 2 минуты. При наличии блендера нужно и вовсе 60 секунд. Если же у вас нет такого девайса, возьмите полиэтиленовый пакет. Поместите в него шоколадное печенье. А потом пройдитесь по нему скалкой, измельчая до состояния однородной крошки.

Ингредиенты

Печенье с какао350 г Йогурт250 г Сгущенное молоко5 ст. л. Творог300 г Кокосовая стружка40 г Лимонный сок1 ст. л. Черный шоколад90 г Сливки100 мл

Приготовление

Делаем основу для десерта. Берем шоколадное печенье. Помещаем его в чашу блендера. Измельчаем печенье до состояния крошки. Выкладываем его в глубокую миску.Вливаем к измельченному печенью греческий йогурт. Добавляем 2 ст. л. сгущенного молока. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до получения однородной массы. Приступаем к приготовлению крема. В отдельную емкость помещаем творог. Всыпаем к нему кокосовую стружку. Добавляем оставшееся сгущенное молоко.Вливаем к соединенным ингредиентам свежевыжатый лимонный сок. Перебиваем всё с помощью погружного блендера до однородной консистенции. Готовим глазурь. Ломаем темный шоколад на кусочки. Растапливаем его на водяной бане. Вливаем к шоколаду сливки жирностью 15 %. Перемешиваем всё до однородной смеси.Собираем десерт. Помещаем на блюдо кулинарное кольцо диаметром 16–18 см. Выкладываем в него первым слоем массу из шоколадного печенья. Аккуратно ее ровняем. Затем выкладываем на основу творожный крем. Равномерно его распределяем. Поливаем всё шоколадной глазурью. Ровняем ее и отправляем торт на 6 часов в холодильник.

Тяжелее всего в приготовлении такого кокосового лакомства — дождаться того момента, когда шоколадная глазурь полностью застынет и крем стабилизируется. Как только это произойдет, можно сразу же приступать к поеданию столь восхитительного десерта.