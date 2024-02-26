Закуска за сущие копейки. Соседка подсказала рецепт: готовится быстро — съедается сразу

Блюда из свеклы всегда были востребованными, особенно в зимний период. Дело в том, что в свекле содержится много витаминов и минералов, которые помогают поддерживать иммунитет на должном уровне. Раньше свеклу готовили постоянно. Сейчас ситуация немного изменилась.

Кулинары не хотят готовить свекольные блюда из-за того, что овощ долго варится. Свекла пачкает посуду и при варке имеет неприятный запах. Тогда стоит запекать свеклу или готовить в микроволновке.

Приготовим вместе свекольную закуску.

Ингредиенты:

Свекла — 250 г;

Репчатый лук — 1 шт.;

Маринованные огурцы — 2 шт.;

Яйцо — 2 шт.;

Чеснок — 2 зубчика;

Майонез или сметана;

Соль — ⅓ ч.л.

Приготовление:

Свеклу протыкаем вилкой и кладем в пакет для запекания. Вливаем к свекле в пакет примерно 60 мл воды, запечатываем плотно жгутом.

Прокалываем пару отверстий в пакете и запекаем свеклу в микроволновке при 800 вт 7 минут. Пока свекла остываем, нарезаем мелко репчатый лук и маринованные огурцы.

В сковороде на растительном масле обжариваем лук до прозрачности, выкладываем к нему огурцы. Пропускаем через пресс чеснок к луку и огурцам, жарим 5 минут.

Отваренные заранее яйца нарезаем маленьким кубиком. Вареную свеклу очищаем и натираем на крупной терке, кладем в салатник.

Выкладываем к свекле яйца, жареные лук и огурцами.

Заправляем салат майонезом, солим и перемешиваем.

Получается простой и быстрый способ закуски из свеклы.

Проверить готовность овоща можно при помощи ножа — он должен легко входить в свеклу.