Когда сладенького хочется, а из дома выходить — не очень, в ход идет всё, что есть под рукой. Для такого случая редакция «Со Вкусом» и подготовила практичный и очень удобный рецепт желе из компота. Выходит очень экономно, а на вкус гораздо лучше, чем из пакетика.

И, поверьте, приготовление домашнего желе намного проще и легче, чем кажется. Поэтому с таким блюдом справится каждый, даже подросток. Сегодня мы будем готовить желе из алычи и молодого кабачка. Необычно? Да. Вкусно? Очень! Пакетированное желе, содержащее в себе много химических компонентов, никогда не сравнится с волшебным вкусом домашней ягоды. Ну что, попробуем?

Ягодное желе из компота: моменты приготовления

Приготовить такой десерт можно из любых фруктов и ягод. В процессе лучше всего использовать нейтральную фильтрованную или бутилированную воду. Если же вы берете воду из-под крана, имейте в виду, что она может придать напитку неприятный характерный привкус. Готовое желе можете посыпать натертым шоколадом или кокосовой стружкой.

Ингредиенты

Алыча1 кг Кабачок1 кг Сахар250 г Вода2 л Желатин40 г Лимонная кислота5 г Голубика по вкусу

Приготовление

Возьмите спелую домашнюю алычу и кабачки. Тщательно их вымойте. Из фруктов нужно удалить косточку и разрезать на две части. А вот с кабачка снимите шкурку, отрежьте хвостик и нарежьте на небольшие кубики. Пока будет готовиться компот, можно замочить желатин на 15 минут в 100 мл воды. Поставьте кастрюлю с водой на огонь и добавьте в нее алычу, кабачки и голубику (по желанию). Затем сразу всыпьте сахар и лимонную кислоту. Последний ингредиент сбалансирует все вкусы. Варите смесь после закипания не больше 7 минут. Тогда овощи и фрукты отдадут свои полезные микроэлементы, а вкус остается максимально насыщенным. Снимите кастрюлю с огня и отставьте в сторону. Желатин растопите на водяной бане и добавьте в компот. Всё тщательно перемешайте. Делайте всё активными движениями, чтобы желатин равномерно распределился. От этого зависит и консистенция будущего десерта. Приготовьте формочки для будущего желе. Это может быть большая силиконовая фигурная форма или порционные пиалы. На дно тары выложите немного алычи, голубики и кабачков и залейте приготовленным компотом. Масса должна остыть при комнатной температуре. Затем отправьте желе в холодильник минимум на 5 часов.

Как только блюдо загустеет — можете смело его дегустировать! Важно: для более пикантного аромата добавьте во время варки компота пару листиков базилика и мяты. Это сделает десерт безупречным. Также узнайте, нужно ли удалять косточки из вишни перед консервацией.