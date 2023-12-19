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Лепешки из рисовой муки без яиц на сковороде

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Лепешки из рисовой муки без яиц на сковороде

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить лепешки из рисовой муки без яиц на сковороде. Из специй также можно добавить порошок карри, хмели-сунели, острый молотый перец или паприку. Лепешки можно жарить на масле или смазать их сливочным маслом, пока они ещё горячие. Лепешки получаются сытными и вкусными, хорошо сочетаются с овощами и творожным сыром.
Основной ингредиент: Мука / Рисовая мука Блюдо: Выпечка / Лепешки Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / Без глютена / Веганские блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Мука рисовая 150 Грамм
  • Вода 110 Миллилитров (кипяток)
  • Масло растительное 30 Миллилитров
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец 1/4 Чайных ложки
  • Сушеные итальянские травы 1/2 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

281 ккал

Калорийность

0 г

Белки

14 г

Жиры

41 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лепешки из рисовой муки без яиц на сковороде»

Лепешки из рисовой муки без яиц на сковороде

Подготовьте все ингредиенты.

Лепешки из рисовой муки без яиц на сковороде

В горячей воде растворите соль. Влейте растительное масло и все перемешайте.

Лепешки из рисовой муки без яиц на сковороде

Муку отдельно смешайте с сушёными итальянскими травами и чёрным молотым перцем.

Лепешки из рисовой муки без яиц на сковороде

Получившуюся смесь добавьте в миску с горячей водой. Замесите однородное, чуть липкое тесто. Муку при необходимости можно подсыпать.

Лепешки из рисовой муки без яиц на сковороде

Скатайте тесто в шар, заверните в плёнку и дайте полежать полчаса при комнатной температуре.

Лепешки из рисовой муки без яиц на сковороде

Разделите тесто на равные кусочки и скатайте из них шарики.

Лепешки из рисовой муки без яиц на сковороде

Каждый шарик раскатайте на присыпанной мукой поверхности до толщины 3-4 мм. Мне нравится делать маленькие лепешки по размеру, но можно их раскатать и по диаметру сковороды.

Лепешки из рисовой муки без яиц на сковороде

Разогрейте сковороду на среднем огне. Жарьте лепешки на сухой сковороде по 3-4 минуты для каждой стороны.

Лепешки из рисовой муки без яиц на сковороде

Лепешки из рисовой муки готовы, приятного вам аппетита!

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