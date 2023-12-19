Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить лепешки из рисовой муки без яиц на сковороде. Из специй также можно добавить порошок карри, хмели-сунели, острый молотый перец или паприку. Лепешки можно жарить на масле или смазать их сливочным маслом, пока они ещё горячие. Лепешки получаются сытными и вкусными, хорошо сочетаются с овощами и творожным сыром.

Основной ингредиент: Мука / Рисовая мука Блюдо: Выпечка / Лепешки Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / Без глютена / Веганские блюда

Состав / Ингредиенты:

Мука рисовая 150 Грамм

Вода 110 Миллилитров (кипяток)

Масло растительное 30 Миллилитров

Соль По вкусу

Черный молотый перец 1/4 Чайных ложки

Сушеные итальянские травы 1/2 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

281 ккал

Калорийность

0 г

Белки

14 г

Жиры

41 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лепешки из рисовой муки без яиц на сковороде»

Подготовьте все ингредиенты.

В горячей воде растворите соль. Влейте растительное масло и все перемешайте.

Муку отдельно смешайте с сушёными итальянскими травами и чёрным молотым перцем.

Получившуюся смесь добавьте в миску с горячей водой. Замесите однородное, чуть липкое тесто. Муку при необходимости можно подсыпать.

Скатайте тесто в шар, заверните в плёнку и дайте полежать полчаса при комнатной температуре.

Разделите тесто на равные кусочки и скатайте из них шарики.

Каждый шарик раскатайте на присыпанной мукой поверхности до толщины 3-4 мм. Мне нравится делать маленькие лепешки по размеру, но можно их раскатать и по диаметру сковороды.

Разогрейте сковороду на среднем огне. Жарьте лепешки на сухой сковороде по 3-4 минуты для каждой стороны.

Лепешки из рисовой муки готовы, приятного вам аппетита!