Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить лепешки из рисовой муки без яиц на сковороде. Из специй также можно добавить порошок карри, хмели-сунели, острый молотый перец или паприку. Лепешки можно жарить на масле или смазать их сливочным маслом, пока они ещё горячие. Лепешки получаются сытными и вкусными, хорошо сочетаются с овощами и творожным сыром.
Основной ингредиент: Мука / Рисовая мука Блюдо: Выпечка / Лепешки Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / Без глютена / Веганские блюда
Состав / Ингредиенты:
- Мука рисовая 150 Грамм
- Вода 110 Миллилитров (кипяток)
- Масло растительное 30 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец 1/4 Чайных ложки
- Сушеные итальянские травы 1/2 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
281 ккал
Калорийность
0 г
Белки
14 г
Жиры
41 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лепешки из рисовой муки без яиц на сковороде»
Подготовьте все ингредиенты.
В горячей воде растворите соль. Влейте растительное масло и все перемешайте.
Муку отдельно смешайте с сушёными итальянскими травами и чёрным молотым перцем.
Получившуюся смесь добавьте в миску с горячей водой. Замесите однородное, чуть липкое тесто. Муку при необходимости можно подсыпать.
Скатайте тесто в шар, заверните в плёнку и дайте полежать полчаса при комнатной температуре.
Разделите тесто на равные кусочки и скатайте из них шарики.
Каждый шарик раскатайте на присыпанной мукой поверхности до толщины 3-4 мм. Мне нравится делать маленькие лепешки по размеру, но можно их раскатать и по диаметру сковороды.
Разогрейте сковороду на среднем огне. Жарьте лепешки на сухой сковороде по 3-4 минуты для каждой стороны.
Лепешки из рисовой муки готовы, приятного вам аппетита!