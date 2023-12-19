Вместо надоевших пирожков: свекровь подсказала новый рецепт. Так вкусно я ещё никогда не готовила

В последнее время чаще можно услышать информацию о том, что пироги и прочая выпечка вредны для здоровья. В выпечке содержится много вредных компонентов, которые способствуют ожирению, проблемам с сердцем, желудком и остальными органами. Однако, стоит ли верить данным высказываниям?
Во-первых, любая еда в большом количестве способна привести к неприятным последствиям. Поэтому выпечкой просто не надо увлекаться слишком сильно.
Во-вторых, при правильном подборе продуктов и рецептов, выпечка будет безопасна для организма.
Приготовим вкусные картофельные пирожки с мясом дома.
Ингредиенты теста для пирожков:
- Кефир — 400 г;
- Яйцо — 1 шт.;
- Соль — 1 ч.л.;
- Сахар — 2 ч.л.;
- Растительное масло — 20 мл;
- Мука — 600 г;
- Сода — 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- Картофель — 400 г;
- Сметана — 2 ст.л.;
- Соль — ½ ч.л.;
- Мясной фарш — 300 г;
- Лук — 1 шт.
Приготовление пирожков:
В миску с кефиром разбиваем яйцо, высыпаем соль, сахарный песок и соду, тщательно перемешиваем. Вливаем в кефир растительное масло, просеиваем частями муку и замешиваем тесто.
Замешиваем руками эластичный и не липкий колобок, оставляем в тепле под полотенцем на 30 минут. Отвариваем очищенный картофель до готовности, разминаем в пюре.
Смешиваем пюре со сметаной, солим и тщательно перемешиваем.
Нарезаем мелким кубиком лук, смешиваем с фаршем, солим.
Формируем небольшие комочки из фарша.
В сковороде на растительном масле обжариваем комочки из фарша до румяной корочки.
Формируем из пюре шарики с грецкий орех, куда кладем по комочку фарша. Запечатываем фарш внутри пюре.
Тесто делим на две части, создаем 20 одинаковых колобков. Раскатываем колобки в толстые лепешки при помощи скалки.
Кладем в середину каждой лепешки шарик с пюре и фаршем, запечатываем начинку внутри будто в мешочек. Кладем будущие пирожки швом вниз.
В сковороде на растительном масле обжариваем пирожки с обеих сторон до золотистой корочки. Кладем пирожки в сковороду швом вниз.
Так получаются необычные пирожки с мясной и картофельной начинкой.
Стоит попробовать такую выпечку, если вы устали от обычных пирожков.