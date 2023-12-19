Вместо надоевших пирожков: свекровь подсказала новый рецепт. Так вкусно я ещё никогда не готовила

В последнее время чаще можно услышать информацию о том, что пироги и прочая выпечка вредны для здоровья. В выпечке содержится много вредных компонентов, которые способствуют ожирению, проблемам с сердцем, желудком и остальными органами. Однако, стоит ли верить данным высказываниям?

Во-первых, любая еда в большом количестве способна привести к неприятным последствиям. Поэтому выпечкой просто не надо увлекаться слишком сильно.

Во-вторых, при правильном подборе продуктов и рецептов, выпечка будет безопасна для организма.

Приготовим вкусные картофельные пирожки с мясом дома.

Ингредиенты теста для пирожков:

Кефир — 400 г;

Яйцо — 1 шт.;

Соль — 1 ч.л.;

Сахар — 2 ч.л.;

Растительное масло — 20 мл;

Мука — 600 г;

Сода — 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

Картофель — 400 г;

Сметана — 2 ст.л.;

Соль — ½ ч.л.;

Мясной фарш — 300 г;

Лук — 1 шт.

Приготовление пирожков:

В миску с кефиром разбиваем яйцо, высыпаем соль, сахарный песок и соду, тщательно перемешиваем. Вливаем в кефир растительное масло, просеиваем частями муку и замешиваем тесто.

Замешиваем руками эластичный и не липкий колобок, оставляем в тепле под полотенцем на 30 минут. Отвариваем очищенный картофель до готовности, разминаем в пюре.

Смешиваем пюре со сметаной, солим и тщательно перемешиваем.

Нарезаем мелким кубиком лук, смешиваем с фаршем, солим.

Формируем небольшие комочки из фарша.

В сковороде на растительном масле обжариваем комочки из фарша до румяной корочки.

Формируем из пюре шарики с грецкий орех, куда кладем по комочку фарша. Запечатываем фарш внутри пюре.

Тесто делим на две части, создаем 20 одинаковых колобков. Раскатываем колобки в толстые лепешки при помощи скалки.

Кладем в середину каждой лепешки шарик с пюре и фаршем, запечатываем начинку внутри будто в мешочек. Кладем будущие пирожки швом вниз.

В сковороде на растительном масле обжариваем пирожки с обеих сторон до золотистой корочки. Кладем пирожки в сковороду швом вниз.

Так получаются необычные пирожки с мясной и картофельной начинкой.

Стоит попробовать такую выпечку, если вы устали от обычных пирожков.